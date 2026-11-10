Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які через війну втратили можливість займатися сільським господарством або зазнали збитків, можуть отримати гроші на відновлення своєї справи. Благодійники пропонують фінансову підтримку в 13 областях України. Середня сума допомоги становить 3000 доларів. Деякі родини можуть отримати навіть більше. Відомо, кому доступна програма та як подати заявку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Prosper Global.

Реклама

Хто може отримати 3000 доларів допомоги

Міжнародна гуманітарна організація Prosper Global за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета допомагає українцям відновити сільськогосподарську діяльність. На підтримку можуть розраховувати місцеві родини, переселенці, невеликі фермери та підприємства, робота яких пов'язана з сільським господарством.

Середній розмір допомоги — 3000 доларів США. Гроші виплачують у гривнях за актуальним курсом НБУ. Але точна сума може бути як більшою, так і меншою залежно від потреб господарства.

Програма діє у 13 областях:

Читайте також:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Київській;

Миколаївській;

Одеській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Черкаській;

Чернігівській.

Але є обмеження. Допомогу не надають у районах активних бойових дій, а також там, де обмежений доступ або існує високий ризик для життя та ведення господарства.

Серед місцевих жителів до участі запрошують людей, які зареєстровані на територіях, де ведуться або раніше велися бойові дії та зараз проживають на підконтрольній Україні території. Також можуть звертатися фермери з числа ВПО.

Як подати заявку на отримання допомоги

Гроші розподілятимуть на конкурсній основі. Благодійники перевірятимуть заявки та враховуватимуть безпекову ситуацію в регіоні.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

Перейти на сайт Prosper Global. Зареєструватися на головній сторінці. Заповнити заявку та відповісти на запитання про свою діяльність. Пояснити, як війна вплинула на господарство та на що плануєте витратити допомогу.

Детальний бізнес-план на цьому етапі готувати не потрібно. Достатньо розповісти про своє господарство, його нинішній стан та потреби.

Якщо виникли запитання щодо участі в програмі, жителі Запорізької, Кіровоградської та центрально-південної частини Дніпропетровської областей можуть телефонувати до благодійного фонду "ПЕРШІ" за номером: +38 067 242 82 40.

Решта учасників можуть скористатися електронною поштою: wfczpua@gmail.com.

Раніше Новини.LIVE писали про допомогу 5 000 гривень для мешканців Сумської громади. Подати заяву можуть мешканці Стецьківського старостинського округу та переселенці, які перебувають там на обліку щонайменше рік. Прийом документів триватиме до 15 грудня.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. На виплати можуть претендувати евакуйовані родини, переселенці та українці, які повернулися додому після перебування за кордоном або в інших областях. Сума допомоги становить від 10 800 до 12 300 гривень на людину.