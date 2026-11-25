Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Чтобы отстоять свое право на жилье, пенсию или социальные выплаты, украинцам необходимо обращаться в суд. Но для переселенцев, которые из-за войны лишились имущества и стабильного заработка, даже уплата судебного сбора может оказаться непосильной. В Верховной Раде предложили освободить ВПЛ от этих расходов. Правда, воспользоваться новой льготой можно будет только при определенных условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №16234, зарегистрированный в Верховной Раде.

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По каким судебным делам переселенцы могут перестать платить сбор

Народные депутаты Максим Ткаченко и Руслан Горбенко предложили освободить переселенцев от уплаты судебного сбора по делам, касающимся защиты их нарушенных прав. Для получения льготы достаточно будет иметь официальный статус ВПЛ и обратиться в суд.

Например, переселенцы смогут судиться без уплаты сбора, если возникли проблемы с:

жильем и правом собственности на имущество;

назначением или выплатой пенсии;

получением социальной помощи;

выплатой государственной компенсации за разрушенное жилье.

Это лишь часть дел, на которые может распространяться льгота. Воспользоваться ею можно будет и при обжаловании судебных решений, ведь освобождение от сбора будет действовать в судах всех инстанций.

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Законопроект позволит сэкономить именно на судебном сборе. Остальные расходы, связанные с судебным делом, переселенцы будут оплачивать наравне со всеми. Например, деньги могут понадобиться на услуги адвоката или проведение экспертизы.

Кто из ВПЛ уже сейчас может обращаться в суд без уплаты сбора

Пока законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады, для переселенцев действуют общие правила. Но уже сейчас от уплаты судебного сбора могут освободить людей с инвалидностью I и II групп. Льготой также могут воспользоваться украинцы, которые через суд пытаются получить компенсацию за ущерб, нанесенный Россией.

Если же денег на судебный сбор не хватает из-за затруднительного финансового положения, можно попросить суд уменьшить его размер, разрешить заплатить позже или вообще освободить от уплаты.

Обратите внимание, что на данный момент освобождение переселенцев от судебного сбора остается законодательной инициативой. Если Верховная Рада примет соответствующий закон в предложенной редакции, новые правила вступят в силу на следующий день после его официальной публикации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новой помощи для ВПЛ от UNHCR. Выплаты начисляются при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 8 300 гривен, а семья соответствует критериям программы. Предварительную заявку можно подать онлайн.

Также мы писали о финансовой помощи для ВПЛ на подготовку к зиме от "Каритас". Подать заявку могут жители шести громад Днепропетровской области, если доход на одного человека не превышает 8 422 гривны и семья относится к уязвимой категории.