Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Щоб відстояти своє право на житло, пенсію чи соціальні виплати, українцям необхідно звертатися до суду. Але для переселенців, які через війну втратили майно та стабільний заробіток, навіть сплата судового збору може бути непосильною. У Верховній Раді запропонували позбавити ВПО цих витрат. Щоправда, скористатися новою пільгою можна буде лише за певних умов.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на законопроєкт №16234, зареєстрований у Верховній Раді.

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За які судові справи переселенці можуть перестати платити збір

Народні депутати Максим Ткаченко та Руслан Горбенко запропонували звільнити переселенців від сплати судового збору у справах, які стосуються захисту їхніх порушених прав. Для отримання пільги достатньо буде мати офіційний статус ВПО та звернутися до суду для захисту своїх прав.

Наприклад, переселенці зможуть судитися без сплати збору, якщо виникли проблеми з:

житлом та правом власності на майно;

призначенням або виплатою пенсії;

отриманням соціальної допомоги;

виплатою державної компенсації за зруйноване житло.

Це лише частина справ, на які може поширюватися пільга. Скористатися нею можна буде й під час оскарження судових рішень, адже звільнення від збору діятиме в судах усіх інстанцій.

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За що переселенцям усе ж доведеться платити

Законопроєкт дозволить заощадити саме на судовому зборі. Решту витрат, пов'язаних із судовою справою, переселенці оплачуватимуть на рівні з усіма. Наприклад, гроші можуть знадобитися на послуги адвоката або проведення експертизи.

Хто з ВПО вже зараз може судитися без сплати збору

Поки законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради, для переселенців діють загальні правила. Але вже зараз від сплати судового збору можуть звільнити людей з інвалідністю I та II груп. Пільгою також можуть скористатися українці, які через суд намагаються отримати компенсацію за збитки, завдані Росією.

Якщо ж грошей на судовий збір бракує через скрутне фінансове становище, можна попросити суд зменшити його розмір, дозволити заплатити пізніше або взагалі звільнити від сплати.

Зауважте, що наразі звільнення переселенців від судового збору залишається законодавчою ініціативою. Якщо Верховна Рада ухвалить відповідний закон у запропонованій редакції, нові правила запрацюють наступного дня після його офіційного опублікування.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нову допомогу для ВПО від UNHCR. Виплати нараховують за умови, що дохід на одного члена родини не перевищує 8 300 гривень, а сім’я відповідає критеріям програми. Попередню заявку можна подати онлайн.

Також ми писали про гроші для ВПО на підготовку до зими від "Карітас". Подати заявку можуть мешканці шести громад Дніпропетровщини, якщо дохід на одну людину не перевищує 8 422 гривні та родина належить до вразливої категорії.