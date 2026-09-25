Выплаты от ERC: где ВПЛ могут получить денежную помощь в размере до 43 000 грн

Гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинские домохозяйства, переместившиеся с территорий, расположенных вблизи линии фронта, в связи с официальным решением властей об обязательной эвакуации, могут получить денежную помощь на восстановление доходов. Речь идет о возможности подать заявку в рамках программы представительства Эстонского совета по делам беженцев в Украине/ERC Ukraine осенью 2026 года.

О том, кто и как может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может принять участие в программе помощи от ERC

Как отмечается, ERC продолжает оказывать помощь уязвимым домохозяйствам, пострадавшим из-за войны или лишившимся доходов. В рамках нового проекта "Восстановление доходов после перемещения" граждане смогут получить гранты на запуск или возобновление мелкой деятельности по сбыту продукции или оказанию услуг населению.

Принять участие могут граждане, которые переехали или были эвакуированы с территорий, расположенных ближе чем в 20 км от линии фронта, в результате обязательной или принудительной эвакуации за последние шесть месяцев.

Речь идет о следующих территориях:

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Запорожский район Запорожской области;

Изюмский и Харьковский районы Харьковской области;

Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области;

Великоалександровская громада Бериславского района Херсонской области.

Важно, чтобы семья подпадала под одну из категорий уязвимости:

Семьи, в которых есть от трех детей до 18 лет; Домохозяйства с беременными женщинами/детьми до двух лет; Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемые только одним взрослым; Семьи, в которых есть члены семьи с особыми потребностями в области здоровья (люди с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями); Домохозяйства, в которых проживают только пожилые люди (60+), включая одиноких; Семьи, в которых все члены в возрасте 18–49 лет являются безработными; Домохозяйства, в которых проживают ветераны, завершившие службу; Молодые семьи в возрасте до 25 лет; Домохозяйства, в которых есть хотя бы один безработный член семьи в возрасте 50–59 лет.

На какие виды деятельности предусмотрены гранты и суммы

В рамках программы граждане смогут получить выплаты, если занимаются:

Птицеводством (производством яиц и/или мяса) — 31 000 грн; Разведением коров (производством молочной продукции) — 43 000 грн; Тепличным хозяйством — 43 000 грн; Разведением свиней (производством мясной продукции) — 32 000 грн; Разведением коз/овец/нутрий/кроликов (производством мясной и молочной продукции) — 30 000 грн; Пчеловодством (производством меда и пчелиной продукции) — 30 000 грн; Прочим сельским хозяйством (растениеводством в открытом грунте) — 32 000 грн; Производством хлебобулочных и кондитерских изделий и полуфабрикатов, переработкой продуктов питания — 43 000 грн; Предоставлением услуг (шитье и рукоделие, строительные и бытовые услуги, косметические услуги и т. д.) — 43 000 грн.

Как подать заявку и необходимые документы

По данным организации, все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами. В частности, необходимо иметь:

паспорт и идентификационный код;

справку о статусе переселенца;

медицинскую справку о заболевании;

справку об инвалидности.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную анкету.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 15 октября швейцарская организация "Helvetas Swiss Intercooperation" принимает заявки на денежную помощь. Выплаты смогут получить уязвимые категории граждан в ряде регионов. Помощь можно будет потратить на запуск или возобновление бизнеса.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью "Каритас Украины" реализует программу по оказанию помощи семьям, пострадавшим от войны и проживающим в зонах повышенного риска. Обратиться за выплатами могут жители Запорожской области. В рамках программы каждый сможет получить по 10 800 грн.