Виплати від ERC: де ВПО можуть отримати грошову допомогу до 43 000 грн

Гривневі купюри в руці. Фото: Новини.LIVE

Українські домогосподарства, що перемістилися з територій, розташованих неподалік від лінії фронту через офіційне рішення влади про обов'язкову евакуацію, можуть отримати грошову допомогу на відновлення доходів. Йдеться про можливість подати заявку за програмою представництва Естонської ради у справах біженців в Україні/ERC Ukraine восени 2026 року.

Про те, хто і як може отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може взяти участь у програмі допомоги від ERC

Як зазначається, ERC продовжує надавати допомогу для вразливих домогосподарств, що постраждали через війну або втратили доходи. У рамках нового проєкту "Відновлення доходів після переміщення" громадяни зможуть отримати гранти на запуск чи відновлення дрібної діяльності для збуту продукції або надання послуг населенню.

Взяти участь можуть громадяни, які переїхали чи були евакуйовані з територій, розташованих ближче ніж 20 км до лінії фронту чере обов'язкову чи примусову евакуацію за останні шість місяців.

Йдеться про такі території:

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Запорізький район Запорізької області;

Ізюмський та Харківський райони Харківської області;

Нікопольський та Сінельниківський райони Дніпропетровської області;

Великоолександрівська громада Бериславського району Херсонської області.

Важливо мати одну з категорій вразливості:

Родини, де є від трьох дітей до 18-ти років; Домогосподарства з вагітними жінками/дітьми до двох років; Родини з дітьми віком до 18-ти років, які очолює лише один дорослий; Родини з членами родини з особливими потребами у здоров'ї (люди з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими чи хронічними хворобами); Домогосподарства, де є лише люди похилого віку (60+), включно з самотніми людьми; Родини, де всі члени віком 18-49 років безробітні; Домогосподарства, де є ветерани, які завершили службу; Молоді родини віком до 25 років; Домогосподарства, де принаймні один безробітний член родини віком 50-59 років.

На які види діяльності передбачені гранти та суми

У рамках програми громадяни зможуть отримати виплати, якщо займаються:

Птахівництвом (виробництвом яєць та/або м’яса) — 31 000 грн; Розведенням корів (виробництвом молочної продукції) — 43 000 грн; Тепличним господарство — 43 000 грн; Розведенням свиней (виробництвом м’ясної продукції) — 32 000 грн; Рзведенням кіз/овець/нутрій/кролів (виробництвом м’ясної та молочної продукції) — 30 000 грн; Бджільництвом (виробництвом меду та бджолопродукції) 30 000 грн; Іншим сільським господарством (рослинництвом у відкритому грунті) — 32 000 грн; Виробництвом хлібобулочних, кондитерських виробів та напівфабрикатів, переробкою продуктів харчування — 43 000 грн; Наданням послуг (шиття та рукоділля, будівельні та побутові послуги, послуги краси тощо) — 43 000 грн.

Як подати заявку та необхідні документи

За даними організації, всі вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами. Зокрема, треба мати:

паспорт та індентифікаційний код;

довідку переселенця;

меддовідку щодо хвороби;

довідку про інвалідність.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальн анкету.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 15 жовтня швейцарська організація "Helvetas Swiss Intercooperation" приймає заявки на грошову допомогу. Виплати зможуть отримати вразливі категорії громадян у низці регіонів. Допомогу можна буде витратити на запуск чи відновлення бізнесу.

Ще Новини.LIVE писали про те, восени "Карітас України" реалізує програму з надання допомоги родинам, що постраждали від війни та проживають у зонах підвищеного ризику. Звернутися за виплатами можуть жителі Запорізької області. За програмою кожен зможе отримати по 10 800 грн.