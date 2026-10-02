Виплати від ERC Ukraine: де українським домогосподарствам нададуть до 43 000 грн

Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE

Жителі чотирьох областей можуть взяти участь у новій програмі грошової підтримки від Естонської ради у справах біженців (ERC Ukraine), що покликана допомогти відновити доходи після обстрілів. Вона передбачає надання виплат для вразливих категорій людей з числа внутрішніх переселенців та місцевих мешканців, зокрема песіонерів, на сільське господарство. У її рамках максимально домогосподарства зможуть отримати 43 000 грн.

Про те, за яких умов можна оформити виплати, повідомляють Новини.LIVE.

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Кому доступна грошова допомога від Естонії

Як зазначається, програма "Відновлення доходів після обстрілів" підтримує запуск або розширення дрібної діяльності (самозайнятості) для можливості продажу продукції чи надання послуг населенню.

Вона охоплює домогосподарства на територіях, що розташовані на відстані 25 кілометрів і далі від лінії бойових дій:

Запорізький район Запорізької області;

Ізюмський та Харківський район Харківської області;

Нікопольський та Сінельниківський райони Дніпропетровської області;

Великоолександрівську громаду Бериславського району Херсонської області.

Громадянам важливо мати принаймні одну з таких категорій вразливості:

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Родини, де є люди з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими хворобами; Домогосподарства з громадянами похилого віку (від 60 років); Родини, де є хоча б хтось один віком 18-59 років, хто не має роботи; Домогосподарства з ветеранами війни, які завершили службу; Молоді родини з людьми віком до 24 років включно; Родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Домогосподарства з вагітними жінками та дітьми до двох років; Родини з неповнолітніми дітьми, які очолює тільки один дорослий.

Як види діяльності отримають підтримку та суми допомоги

Згідно з умовами програми, до участі будуть допускатися лише конкретні види діяльності. Передбачені таки суми допомоги:

птахівництво (виробництво яєць, м’яса) — 31 000 грн;

розведення корів (молочна продукція) — 43 000 грн;

тепличне господарство — 43 000 грн

розведення свиней (м’ясна продукція) — 32 000 грн;

розведення кіз/овець/нутрій/кролів (м’ясна та молочна продукція) — 30 000 грн;

бджільництво (мед та бджолопродукція) — 30 000 грн;

інше сільське господарство (рослинництво у відкритому грунті) — 32 000 грн;

виробництво хліба такондитерських виробів, переробка продуктів харчування — 43 000 грн;

надання послуг (шиття,рукоділля, будівельні послуги, тощо) — 43 000 грн.

"Важливо! Обирайте у заявці той вид (види) діяльності, який принесе Вам дохід протягом трьох–шести наступних місяців", — пояснили організатори.

Звернутися за допомогою можуть родини, що зазнали прямої шкоди через обстріли за останні три місяці.

Громадяни для попередньої реєстрації повинні заповнити спеціальну анкету, а також мати принаймні один із таких документів:

виписка з медзакладу, меддовідка/епікриз (що підтвердить травму/поранення через військові події);

свідоцтво про смерть рідного та інші офіційні документи, що підтвердять причину смерті;

довідка про доходи чи довідка з місця роботи про скорочення зарплати, чи інформацію про втрату роботи чи документів про звільнення через цю подію);

список постраждалих через зазначену подію від місцевих органів влади;

офіційне підтвердження від голови громади.

Виплати можна буде використати на купівлю різноманітних комбінацій товарів і послуг, разом з витратами на їх доставку та монтаж. А саме:

на велику та дрібну рогату худобу, обладнання для виробництва м’яса та молока;

птицю, обладнання для вирощування;

обладнання та сировину для бджільництва;

придбання бджолиних сімей та вуликів;

оплату ветеринарних послуг,

обладнання для переробки харчової продукції;

сировину для виготовлення продукції та для надання послуг;

інші витрати, погоджені з організаторами.

Якщо родини вже отримували аналогічні виплати від Естонської ради у справах біженців чи іншої організації з того часу має минути мінімум 12 місяців.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що УВКБ ООН реєструє громадян на фіндопомогу, які повернулись додому у Дніпро чи Кривий Ріг після здійснення евакуації в іншу країну або регіон на тлі війни. Для цього необхідно відповідати умовам програми. Суми допомоги коливатимуться від 10 800 грн до 12 300 грн (на три місяці).