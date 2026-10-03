«Новая почта» изменила сроки хранения посылок: какие правила действуют в октябре

Отделение Новой Почты. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября изменились правила бесплатного хранения отправлений в отделениях Новой Почты. Документы, посылки, грузы, а также шины и диски теперь можно забрать без дополнительной платы в течение пяти дней вместо семи. По истечении этого срока за хранение будет взиматься плата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на компанию-перевозчика Новая Почта.

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Что изменилось для клиентов

С 1 октября 2026 года срок бесплатного хранения большинства отправлений в отделениях Новой Почты составляет 5 дней. Ранее клиенты могли без дополнительной платы забрать отправления в течение семи дней.

Новые правила распространяются на:

документы;

посылки;

грузы;

шины и диски.

В то же время для паллет условия не изменились — бесплатное хранение длится 3 дня. Отсчет для отправлений начинается со следующего дня после их поступления в отделение.

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В компании объясняют изменение соображениями безопасности. По данным Новой почты, 97% отправлений получатели забирают в течение первых пяти дней, поэтому для большинства клиентов новые правила не должны изменить привычный порядок получения. Сокращение времени нахождения отправлений в отделениях, по объяснению компании, должно снизить риск их повреждения или потери в условиях атак на гражданскую инфраструктуру.

Сколько придется платить по истечении пяти дней

Если отправление не забрать вовремя, с шестого дня хранение становится платным. В настоящее время тариф зависит от типа и веса отправления:

небольшая посылка до 2 кг — 15 грн в день;

средняя посылка до 10 кг — 25 грн в день;

большая посылка до 30 кг — 35 грн в день;

груз до 100 кг — 50 грн в день;

шины и диски — 50 грн в день;

паллета — 150 грн в день после трёх бесплатных дней.

При этом общий срок хранения отправления в отделении составляет 30 дней. После этого оно считается невостребованным, и компания может распорядиться им по своему усмотрению.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что делать, если отделение Новой почты уничтожено. В такой ситуации клиентам важно знать, где искать свою посылку и как получить информацию о ее дальнейшей судьбе. Также стоит проверить доступные способы получения посылки.

Кроме того, Новости.LIVE сообщали, что посылка может задержаться в Новой почте на длительный срок. В компании объясняли, как действовать клиентам, если отправление долго не доходит до получателя. Важно проверить статус посылки и обратиться к перевозчику, если возникли проблемы.