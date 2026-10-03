Нова пошта змінила терміни зберігання посилок: які правила діють у жовтні

Відділення Новой Почти. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня змінилися правила безкоштовного зберігання відправлень у відділеннях Нової Пошти. Документи, посилки, вантажі, а також шини та диски тепер можна забрати без додаткової плати протягом п’яти днів замість семи. Після завершення цього терміну за зберігання нараховуватиметься плата.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на компанію-перевізника Нова пошта.

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Що змінилося для клієнтів

З 1 жовтня 2026 року термін безплатного зберігання більшості відправлень у відділеннях Нової пошти становить 5 днів. Раніше клієнти могли без додаткової плати забрати відправлення протягом семи днів.

Нові правила поширюються на:

документи;

посилки;

вантажі;

шини та диски.

Водночас для палет умови не змінилися — безплатне зберігання триває 3 дні. Відлік для відправлень починається з наступного дня після їхнього надходження до відділення.

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У компанії пояснюють зміну міркуваннями безпеки. За даними Нової пошти, 97% відправлень отримувачі забирають у перші п’ять днів, тому для більшості клієнтів нові правила не повинні змінити звичний порядок отримання. Скорочення часу перебування відправлень у відділеннях, за поясненням компанії, має зменшити ризик їхнього пошкодження або втрати в умовах атак на цивільну інфраструктуру.

Скільки доведеться платити після п'яти днів

Якщо відправлення не забрати вчасно, з шостого дня зберігання стає платним. Наразі тариф залежить від типу та ваги відправлення:

мала посилка до 2 кг — 15 грн на день;

середня посилка до 10 кг — 25 грн на день;

велика посилка до 30 кг — 35 грн на день;

вантаж до 100 кг — 50 грн на день;

шини та диски — 50 грн на день;

палета — 150 грн на день після трьох безплатних днів.

При цьому загальний строк зберігання відправлення у відділенні становить 30 днів. Після цього воно вважається незатребуваним, і компанія може розпорядитися ним на власний розсуд.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо відділення Нової пошти знищене. У такій ситуації клієнтам важливо знати, де шукати своє відправлення та як отримати інформацію про його подальшу долю. Також варто перевірити доступні способи отримання посилки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що посилка може затриматися у "Новій пошті" на тривалий термін. У компанії пояснювали, як діяти клієнтам, якщо відправлення довго не прибуває до отримувача. Важливо перевірити статус посилки та звернутися до перевізника, якщо виникли проблеми.