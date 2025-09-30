Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь от Каритас — кто сможет присоединиться к новому проекту

Финпомощь от Каритас — кто сможет присоединиться к новому проекту

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:00
Выплаты от Каритас — кто сможет получить медицинские гранты осенью
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в прифронтовых селах и городах смогут присоединиться к новой программе помощи в виде медицинских грантов и многоцелевой денежной помощи. Воспользоваться возможностью получить средства смогут те, кто попал в трудные жизненные обстоятельства и соответствуют определенным критериям уязвимости.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Что известно о новом проекте помощи Каритас

Как отметили в благотворительном фонде в Харькове, который является представительством международной благотворительной организации "Каритас Украины", речь идет о действии проекта "Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, проживающих в зоне 0-50 км вдоль линии соприкосновения на юге и востоке Украины".

Реализуемый проект призван оказать поддержку гражданам, которые нуждаются в элементарной базовой помощи для жизни.

"В прифронтовых селах и городах каждый день для людей в тяжелых жизненных обстоятельствах превращается в борьбу за самое необходимое. Лекарства, продукты или даже оплата коммунальных услуг для многих становятся непосильным бременем, что создает угрозу для жизни и здоровья... Именно тогда на помощь приходят работники проекта..." — говорится в сообщении.

В рамках программы граждане смогут получить два вида денежной помощи. А именно:

  • медицинские гранты;
  • многоцелевую финпомощь.

Условия предоставления финансовых грантов

Согласно условиям, на поддержку смогут рассчитывать граждане из наиболее уязвимых групп, проживающие в населенных пунктах от 0 до 50 км от линии фронта с населением до 5 тыс. человек. Среди критериев уязвимости, что даст право на помощь:

  • одинокие граждане в возрасте от 55 лет, которые не имеют поддержки от других родных;
  • граждане, которые имеют тяжелые заболевания, люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи (где есть трое и более несовершеннолетних детей);
  • одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины и матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет.

Как добавили в фонде, проект реализуют в сотрудничестве с "Каритас Украины" при поддержке "Каритас Германии", а также Министерства иностранных дел Германии.

Ранее мы рассказывали о том, кто должен пройти идентификацию для получения социальной помощи. В Пенсионном фонде обнародовали алгоритм действий тем, кто потерял выплаты.

Еще писали о возможности получить помощь на холодный сезон в почти 20 тыс. грн. ЮНИСЕФ уже предоставил такую поддержку для более 21 тысячи семей.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации