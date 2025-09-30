Выплаты от Каритас — кто сможет получить медицинские гранты осенью

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в прифронтовых селах и городах смогут присоединиться к новой программе помощи в виде медицинских грантов и многоцелевой денежной помощи. Воспользоваться возможностью получить средства смогут те, кто попал в трудные жизненные обстоятельства и соответствуют определенным критериям уязвимости.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Что известно о новом проекте помощи Каритас

Как отметили в благотворительном фонде в Харькове, который является представительством международной благотворительной организации "Каритас Украины", речь идет о действии проекта "Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, проживающих в зоне 0-50 км вдоль линии соприкосновения на юге и востоке Украины".

Реализуемый проект призван оказать поддержку гражданам, которые нуждаются в элементарной базовой помощи для жизни.

"В прифронтовых селах и городах каждый день для людей в тяжелых жизненных обстоятельствах превращается в борьбу за самое необходимое. Лекарства, продукты или даже оплата коммунальных услуг для многих становятся непосильным бременем, что создает угрозу для жизни и здоровья... Именно тогда на помощь приходят работники проекта..." — говорится в сообщении.

В рамках программы граждане смогут получить два вида денежной помощи. А именно:

медицинские гранты;

многоцелевую финпомощь.

Условия предоставления финансовых грантов

Согласно условиям, на поддержку смогут рассчитывать граждане из наиболее уязвимых групп, проживающие в населенных пунктах от 0 до 50 км от линии фронта с населением до 5 тыс. человек. Среди критериев уязвимости, что даст право на помощь:

одинокие граждане в возрасте от 55 лет, которые не имеют поддержки от других родных;

граждане, которые имеют тяжелые заболевания, люди с инвалидностью;

многодетные семьи (где есть трое и более несовершеннолетних детей);

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет.

Как добавили в фонде, проект реализуют в сотрудничестве с "Каритас Украины" при поддержке "Каритас Германии", а также Министерства иностранных дел Германии.

Ранее мы рассказывали о том, кто должен пройти идентификацию для получения социальной помощи. В Пенсионном фонде обнародовали алгоритм действий тем, кто потерял выплаты.

Еще писали о возможности получить помощь на холодный сезон в почти 20 тыс. грн. ЮНИСЕФ уже предоставил такую поддержку для более 21 тысячи семей.