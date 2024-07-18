Помощь беженцам в Польше — украинцам дадут деньги на жилье

Злотые в руках. Фото: the-warsaw

Украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Кто из беженцев в Польше получит новую помощь

Речь идет о соглашении о партнерстве в реализации проекта "Вместе к Независимости". Ее подписали Министерство внутренних дел и администрации Польши, Польский Красный Крест и Фонд Польского центра международной помощи (PCPM). Проект призван поддержать беженцев, проживающих в центрах коллективного размещения.

Бюджет программы составляет 93,499 млн злотых, из которых 90% — предоставит Еврокомиссия. Будут определять участников проекта и оказывать поддержку неправительственные организации.

Предполагается, что проект поддержит самостоятельность 6 тыс. беженцев, у которых есть:

номер PESEL UKR — специальный статус временной защиты для граждан из Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года;

право на проживание в центре коллективного размещения.

Ожидается, что финансовая помощь возместит расходы на переселение из центров размещения. Средства будут предоставляться полгода. Также гражданам дадут возможность получить индивидуальные карьерные консультации, помогут с поиском работы, организуют курсы польского языка.

Как изменилась программа бесплатного жилья

С июля 2024 года в Польше отменили программу для украинских беженцев "40+", когда владельцам жилья власти компенсировали 40 злотых (около 400 грн) в сутки за размещение и питание украинцев. Такую сумму получали за каждого беженца, в том числе детей.

В заявлении МВД Польши говорилось, что ранее из госбюджета выделяли значительные средства на это, однако теперь приоритетом станет поддержка внутренних соцпрограмм и экономическое развитие.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.