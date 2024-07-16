Грошова допомога на дітей — хто і як може отримати до 40 тис. грн

Діти граються в кімнаті. Фото: Pexels

В Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.

Про це повідомляє видання Visitukraine.

Читайте також:

Хто має право на допомогу

Гроші надають прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям опікунів (піклувальникам), які прийняли двоє та більше неповнолітніх дітей, що на момент звернення перебувають кордоном.

Допомога доступна на всій території України, окрім тимчасово окупованої та територій активних/можливих бойових дій.

Кошти виплатять законному представнику дітей.

Які суми виплат на дітей

Суми допомоги різняться і залежать від того, в якій країні перебуває дитина:

25 тис. гривень — для дітей, які на час звернення перебували у таких країнах: Польща, країни Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина та Чехія).

35 тис. гривень — дитина перебуває у Німеччині, країнах Західної та Північної Європи (в Австрії, Бельгії, Великобританії, Ірландії, Нідерланди, Франції, Греції, Іспанії, Італії, Хорватії, Данії), Норвегії, Швеції, Латвії, Литві, Естонії і т. д.).

40 тис. гривень — дитина перебуває у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані, інших країнах.

Як подати заявку на допомогу

Для участі у програмі потрібно звернутися до уповноважених органів та служб у справах дітей за адресою свого перебування.

Після цього уповноважені органи та служби у справах дітей надішлють офіційний лист про надання допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за межами України, на сім'ю та здійснення їх устрою у сімейні форми виховання на е-пошту організації: office@sos-ukraine. org.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримати ваучер на 4,25 тис. грн від громадської організації "Широкий степ". Допомога доступна у чотирьох областях.

Також ми писали, що українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. Кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.