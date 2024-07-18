Допомога біженцям у Польщі — українцям дадуть гроші на житло

Злоті у руках. Фото: the-warsaw

Українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Хто з біженців у Польщі отримає нову допомогу

Йдеться про угоду щодо партнерства у втіленні проєкту "Разом до Незалежності". Її підписали Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест та Фундація Польського центру міжнародної допомоги (PCPM). Проєкт покликаний підтримати біженців, котрі проживають у центрах колективного розміщення.

Бюджет програми становить 93,499 млн злотих, з яких 90% — надасть Єврокомісія. Визначатимуть учасників проєкту та надаватимуть підтримку неурядові організації.

Передбачається, що проєкт підтримає самостійність 6 тис. біженців, у яких є:

номер PESEL UKR — спеціальний статус тимчасового захисту для громадян з України, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року;

проживають у центрі колективного розміщення.

Очікується, що фінансова допомога покриє витрати на переселення з центрів розміщення. Кошти надаватимуть пів року. Також громадянам дадуть можливість отримати індивідуальні кар'єрні консультації, допоможуть з пошуком роботи, нададуть змогу пройти курси польської мови.

Як змінилась програма безкоштовного житла

З липня 2024 року у Польщі відмінили програму для українських біженців "40+", коли власникам житла влада компенсувала 40 злотих (близько 400 грн) за добу за розміщення та харчування українців. Таку суму отримували за кожного біженця, зокрема дітей.

У заяві МВС Польщі йшлося про те, що раніше з держбюджету виділяли значні кошти на це, однак тепер пріоритетом стане підтримка внутрішніх соцпрограм та економічний розвиток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.