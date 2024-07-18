Допомога біженцям у Польщі — українцям дадуть гроші на житло

Нова грошова допомога українцям у Польщі — хто отримає кошти
Українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.
Про це повідомляє видання "РБК-Україна".
Хто з біженців у Польщі отримає нову допомогу
Йдеться про угоду щодо партнерства у втіленні проєкту "Разом до Незалежності". Її підписали Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест та Фундація Польського центру міжнародної допомоги (PCPM). Проєкт покликаний підтримати біженців, котрі проживають у центрах колективного розміщення.
Бюджет програми становить 93,499 млн злотих, з яких 90% — надасть Єврокомісія. Визначатимуть учасників проєкту та надаватимуть підтримку неурядові організації.
Передбачається, що проєкт підтримає самостійність 6 тис. біженців, у яких є:
- номер PESEL UKR — спеціальний статус тимчасового захисту для громадян з України, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року;
- проживають у центрі колективного розміщення.
Очікується, що фінансова допомога покриє витрати на переселення з центрів розміщення. Кошти надаватимуть пів року. Також громадянам дадуть можливість отримати індивідуальні кар'єрні консультації, допоможуть з пошуком роботи, нададуть змогу пройти курси польської мови.
Як змінилась програма безкоштовного житла
З липня 2024 року у Польщі відмінили програму для українських біженців "40+", коли власникам житла влада компенсувала 40 злотих (близько 400 грн) за добу за розміщення та харчування українців. Таку суму отримували за кожного біженця, зокрема дітей.
У заяві МВС Польщі йшлося про те, що раніше з держбюджету виділяли значні кошти на це, однак тепер пріоритетом стане підтримка внутрішніх соцпрограм та економічний розвиток.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.
Також ми писали, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.
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