Виплати до 54 тис. грн — постраждалі від обстрілу РФ отримають допомогу

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Про це поінформували у пресслужбі Мінсоцполітики.

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У результаті чергової атаки Росії по цивільних об'єктах країни було пошкоджено Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит в Києві. Від удару загинули та постраждали мирні мешканці, зокрема діти.

У зв'язку з цим для родин з дітьми, які отримали травми Мінсоцполітики за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), забезпечить виплату матеріальної допомоги в розмірі 10,8 тис. грн на одну особу. Згідно з урядовим рішенням, у першу чергу, відповідну допомогу нададуть родинам з дітьми, які лікувались в Охматдиті на момент атаки. Окрім того, виплати отримають сім'ї з дітьми працівників приватного медзакладу, на який також було здійснено атаку.

Скільки саме родин отримає матеріальну допомогу — поки що невідомо. Водночас, максимальна виплата на сім'ю становитиме 54 тис. грн, тобто допомога передбачена не більше, ніж для п'ятьох осіб.

У відомстві зауважують, що в разі проходження лікування дитини в НДСЛ Охматдит на момент обстрілу і отримання травм необхідно звернутися за виплатою. Інформацію можна уточнити за телефоном гарячої лінії — 0 800 600 017.

Дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у сб з 9:00 до 18:00, нд — вихідний. Всі дзвінки — безкоштовні.

"Підтримка реалізується в рамках спільного проєкту з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) стосовно додаткових заходів з соціальної підтримки сімей з дітьми, які потребують допомоги для подолання наслідків збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.

Також ми писали, що держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень.