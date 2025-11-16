Відео
Головна Фінанси Нова формула, базові виплати і не тільки — що чекає пенсіонерів

Нова формула, базові виплати і не тільки — що чекає пенсіонерів

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 06:10
Оновлено: 12:12
Пенсії зміняться — в уряді готують нову модель забезпечення українців
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В українському уряді разом з міжнародними партнерами працюють над оновленням пенсійного забезпечення громадян. Зокрема, передбачається трансформація деяких виплат та надання базової допомоги для людей старшого віку.

Деякі подробиці майбутніх змін розкрили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Читайте також:

Оновлена модель пенсійного забезпечення українців

Міністерство вже розробляє нові підходи з міжнародними фахівцями. У підсумку змінять законодавство, що передбачатиме оновлений пенсійний механізм в Україні.

За інформацією Мінсоцполітики, під оновленою моделлю пенсійного забезпечення маються на увазі такі зміни: 

  1. Базова виплата для людей старшого віку
  2. Трансформація спецпенсій у професійні
  3. Зміна у підході до накопичувальної системи
  4. Право на доплати за бойовий досвід

У відомства зазначають, що, серед іншого, новий підхід буде гарантувати базову виплату для громадян, які перетнули 65-річний та 60-річний рубіж, і мають повний страховий стаж. Йдеться надання населенню соціального мінімуму, що дозволить розраховувати на "гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності".

Нова єдина базова формула для пенсій та інші пропозиції

Також у Мінсоцполітики виступають з пропозицією запровадження єдиної базової формули, де розмір пенсійної виплати буде залежати від сплачених внесків.

Таким чином, Пенсійний фонд буде залишатися платоспроможним, а внески будуть прямо визначати суми майбутніх пенсій, що зробить систему прозорою та справедливою.

У міністерстві зауважили, що в планах — виокремити солідарну пенсію за єдиними правилами для всіх, а також створити професійні пенсії для низки категорій працівників за кошти додаткових внесків.

Також працюють над моделлю добровільної накопичувальної пенсії з держстимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу українців. Це стане доповненням до солідарної системи та буде сприяти появі власних заощаджень.

Планують запровадити додаткову пенсійну виплату за бойовий досвід з чіткими критеріями нарахування, що своєю чергою гарантує справедливу і зрозумілу підтримку ветеранів за службу та внесок для захисту країни.

Раніше ми писали, коли українські громадяни мають право вимагати перерахунку пенсійних виплат. За інформацією експертів, є три ключові приводи для перегляду сум. 

Також ми розповідали, кому з пенсіонерів передбачені додаткові виплати за досягнення солідного віку. Максимально можна буде розраховувати на 570 грн

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
