Главная Финансы Новая финпомощь для ВПЛ — где регистрируют на выплаты в августе

Новая финпомощь для ВПЛ — где регистрируют на выплаты в августе

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:00
Выплаты для переселенцев — где стартовала новая международная помощь в августе
Украинские гривны в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

19 августа 2025 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Тернополе и области, будет доступна регистрация на денежную помощь от зарубежных партнеров. Для этого необходимо иметь определенные критерии уязвимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации "Центр Турботи м.Тернопіль".

Кто сможет получить финансовую помощь

Как отмечают благотворители, внутренние переселенцы в Тернопольском регионе смогут подать заявку, если подпадают под определенные критерии уязвимости.

"Только в случае, если все шесть критериев применяются к вам, вы можете подавать заявку (если хотя бы один пункт не относится к вам, то заявка не будет принята к рассмотрению)", — говорится в объяснении.

Речь идет о наличии таких аспектов:

  • есть статус и справка внутренне перемещенного лица;
  • есть регистрация в г. Тернополь и области;
  • лица прибыли с территорий из перечня оккупированных, или где продолжались боевые действия по состоянию на 27 декабря 2024 года;
  • граждане не получали от организации финпомощь в кризисных ситуациях;
  • есть одна из уязвимых категорий;
  • есть кризисная ситуация и потребность в помощи, в частности: медпомощь, транспорт для перевозки в медучреждения, улучшение жилищных условий, восстановление утраченных документов, посещение тренингов или оплата обучения для получения работы, поддержка в зимний период.

Уязвимыми категориями считаются лица при следующих обстоятельствах:

  • есть инвалидность всех групп, серьезные медицинские состояния;
  • есть несовершеннолетние дети с инвалидностью или болезнями;
  • одинокие матери/родители;
  • беременные женщины;
  • сложные жизненные обстоятельства, в семье есть раненые, погибшие или пропавшие без вести военнослужащие;
  • люди пожилого возраста (от 65 лет).

Нюансы при подаче заявки на помощь

В благотворительной организации объясняют, что речь идет не о государственной финансовой программе, а о помощи от зарубежных партнеров. Поэтому именно они устанавливают параметры отбора (критерии, перечень уязвимых категорий и кризисные ситуации).

При подаче заявки необходимо максимально подробно описать три пункта:

  • причины появления кризисной ситуации, суть и срочность;
  • факторы, почему невозможно самостоятельно решить кризисную ситуацию;
  • факты для подтверждения.

Необходимо документальное подтверждение принадлежности к указанной уязвимой категории.

"Каждая заявка рассматривается индивидуально. Если вашу заявку утвердят, то с вами обязательно свяжется наш представитель и расскажет о дальнейших действиях... Так как наши ресурсы ограничены, то подача заявки на помощь не гарантирует ее получения. Мы оставляем за собой право выбирать наиболее кризисные и срочные запросы о помощи", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что в одном из регионов украинцам доступная помощь до 1 тыс. долларов. В программе могут принять участие уязвимые домохозяйства.

Также рассказывали о старте регистрации на программу от УВКБ ООН в одном из городов. Речь идет о выплате 10,8 тыс. гривен.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
