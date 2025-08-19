Выплаты для переселенцев — где стартовала новая международная помощь в августе

Новая финпомощь для ВПЛ — где регистрируют на выплаты в августе
19 августа 2025 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Тернополе и области, будет доступна регистрация на денежную помощь от зарубежных партнеров. Для этого необходимо иметь определенные критерии уязвимости.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации "Центр Турботи м.Тернопіль".
Кто сможет получить финансовую помощь
Как отмечают благотворители, внутренние переселенцы в Тернопольском регионе смогут подать заявку, если подпадают под определенные критерии уязвимости.
"Только в случае, если все шесть критериев применяются к вам, вы можете подавать заявку (если хотя бы один пункт не относится к вам, то заявка не будет принята к рассмотрению)", — говорится в объяснении.
Речь идет о наличии таких аспектов:
- есть статус и справка внутренне перемещенного лица;
- есть регистрация в г. Тернополь и области;
- лица прибыли с территорий из перечня оккупированных, или где продолжались боевые действия по состоянию на 27 декабря 2024 года;
- граждане не получали от организации финпомощь в кризисных ситуациях;
- есть одна из уязвимых категорий;
- есть кризисная ситуация и потребность в помощи, в частности: медпомощь, транспорт для перевозки в медучреждения, улучшение жилищных условий, восстановление утраченных документов, посещение тренингов или оплата обучения для получения работы, поддержка в зимний период.
Уязвимыми категориями считаются лица при следующих обстоятельствах:
- есть инвалидность всех групп, серьезные медицинские состояния;
- есть несовершеннолетние дети с инвалидностью или болезнями;
- одинокие матери/родители;
- беременные женщины;
- сложные жизненные обстоятельства, в семье есть раненые, погибшие или пропавшие без вести военнослужащие;
- люди пожилого возраста (от 65 лет).
Нюансы при подаче заявки на помощь
В благотворительной организации объясняют, что речь идет не о государственной финансовой программе, а о помощи от зарубежных партнеров. Поэтому именно они устанавливают параметры отбора (критерии, перечень уязвимых категорий и кризисные ситуации).
При подаче заявки необходимо максимально подробно описать три пункта:
- причины появления кризисной ситуации, суть и срочность;
- факторы, почему невозможно самостоятельно решить кризисную ситуацию;
- факты для подтверждения.
Необходимо документальное подтверждение принадлежности к указанной уязвимой категории.
"Каждая заявка рассматривается индивидуально. Если вашу заявку утвердят, то с вами обязательно свяжется наш представитель и расскажет о дальнейших действиях... Так как наши ресурсы ограничены, то подача заявки на помощь не гарантирует ее получения. Мы оставляем за собой право выбирать наиболее кризисные и срочные запросы о помощи", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что в одном из регионов украинцам доступная помощь до 1 тыс. долларов. В программе могут принять участие уязвимые домохозяйства.
Также рассказывали о старте регистрации на программу от УВКБ ООН в одном из городов. Речь идет о выплате 10,8 тыс. гривен.
Читайте Новини.LIVE!