Выплаты для переселенцев — где стартовала новая международная помощь в августе

19 августа 2025 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Тернополе и области, будет доступна регистрация на денежную помощь от зарубежных партнеров. Для этого необходимо иметь определенные критерии уязвимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации "Центр Турботи м.Тернопіль".

Кто сможет получить финансовую помощь

Как отмечают благотворители, внутренние переселенцы в Тернопольском регионе смогут подать заявку, если подпадают под определенные критерии уязвимости.

"Только в случае, если все шесть критериев применяются к вам, вы можете подавать заявку (если хотя бы один пункт не относится к вам, то заявка не будет принята к рассмотрению)", — говорится в объяснении.

Речь идет о наличии таких аспектов:

есть статус и справка внутренне перемещенного лица;

есть регистрация в г. Тернополь и области;

лица прибыли с территорий из перечня оккупированных, или где продолжались боевые действия по состоянию на 27 декабря 2024 года;

граждане не получали от организации финпомощь в кризисных ситуациях;

есть одна из уязвимых категорий;

есть кризисная ситуация и потребность в помощи, в частности: медпомощь, транспорт для перевозки в медучреждения, улучшение жилищных условий, восстановление утраченных документов, посещение тренингов или оплата обучения для получения работы, поддержка в зимний период.

Уязвимыми категориями считаются лица при следующих обстоятельствах:

есть инвалидность всех групп, серьезные медицинские состояния;

есть несовершеннолетние дети с инвалидностью или болезнями;

одинокие матери/родители;

беременные женщины;

сложные жизненные обстоятельства, в семье есть раненые, погибшие или пропавшие без вести военнослужащие;

люди пожилого возраста (от 65 лет).

Нюансы при подаче заявки на помощь

В благотворительной организации объясняют, что речь идет не о государственной финансовой программе, а о помощи от зарубежных партнеров. Поэтому именно они устанавливают параметры отбора (критерии, перечень уязвимых категорий и кризисные ситуации).

При подаче заявки необходимо максимально подробно описать три пункта:

причины появления кризисной ситуации, суть и срочность;

факторы, почему невозможно самостоятельно решить кризисную ситуацию;

факты для подтверждения.

Необходимо документальное подтверждение принадлежности к указанной уязвимой категории.

"Каждая заявка рассматривается индивидуально. Если вашу заявку утвердят, то с вами обязательно свяжется наш представитель и расскажет о дальнейших действиях... Так как наши ресурсы ограничены, то подача заявки на помощь не гарантирует ее получения. Мы оставляем за собой право выбирать наиболее кризисные и срочные запросы о помощи", — добавили организаторы.

