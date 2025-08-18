Виплати від Німеччини — хто і де зможе отримати грант у понад 7 тис. доларів

Іноземна валюта в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У кількох українських регіонах запрацювала програма фінансової підтримки сімей з дітьми від проєкту Міжнародної благодійної організації "БФ СОС Дитячі Містечка". Йдеться про надання грантів на відкриття власної справи для підтримки громадян, які постраждали від війни чи перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду.

Хто і де зможе отримати грант у понад 7 тис. доларів

Як зазначається, в рамках проєкту соціально-економічного зміцнення вразливих українських сімей міжнародна благодійна організація надасть на відкриття чи відновлення власного бізнесу 179 тис. гривень (в еквіваленті понад 7,36 тис. доларів).

"Хочете відкрити чи відновити власний бізнес? Пройдіть навчання, отримайте фахові консультації з написанні бізнес-плану та майте можливість здобути грант на власну справу", — йдеться у повідомленні.

Відповідний проєкт передбачає проходження обов'язкового навчання з можливістю отримання гранту на бізнес:

онлайн-навчання від провідних експертів;

персональні консультації, супровід менторів;

допомогу у розробці бізнес-плану.

Долучитися до проєкту можуть батьки родин із дітьми, які проживають чи зареєстровані як внутрішні переселенці у таких областях:

Полтавська;

Київська;

Львівська.

Йдеться про батьків вразливих родин із дітьми віком до 18 років (неповні сім'ї, сім'ї з особами з інвалідністю), а також батьків з прийомних сімей, опікунських родин та дитбудинків сімейного типу).

Логотип. Джерело: СОС Дитячі Містечка

Як подати заявку на участь у програмі

Реєстрація на проєкт соціально-економічного зміцнення вразливих українських сімей в межах діяльності Міжнародної благодійної організації Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка" буде доступна до 31 серпня. Стартує проєкт 15 вересня 2025 року.

Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

"Участь у проєкті є безкоштовною, але відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Після заповнення форми з Вами зв'яжуться представники СОС Дитячі Містечка Україна та нададуть детальну інформацію щодо особливостей програми та процесів проєкту. Коли ви надсилаєте цю форму, вона не збиратиме відомості, як-от ім'я та адресу електронної пошти, якщо не надати її самостійно", — пояснили організатори.

Проєкт реалізують за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

