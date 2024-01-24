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Новая помощь от международной организации ACTED — кто получит 3,6 тыс. грн

24 января 2024 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь от ACTED — как получить выплаты в 3,6 тысячи
Денежные купюры в руках. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартует новая программа по гуманитарной поддержке граждан, пострадавших от войны. Речь идет о предоставлении денежной помощи в 3,6 тыс. грн от международной организации ACTED.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о новой помощи от организации ACTED

Как отмечают в пресс-центре, секретариат правительства зарегистрировал проект международной технической помощи "Консорциум Реагирования: предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2024)", призванного поддержать граждан, пострадавших от военного конфликта.

Проект финансирует правительство Соединенных Штатов через Бюро гуманитарной помощи USAID, а реализуется через международную неправительственную организацию ACTED в Украине.

"Предусматривается предоставление продовольственной помощи, пособия по восстановлению жилья, экономическому восстановлению, обеспечению водой, санитарией и гигиеной", — говорится в сообщении.

Кто может оформить денежные выплаты

Проект продлится до конца 2024 года. В его рамках можно оформить денежную помощь, которая составит 3,6 тыс. гривен на одного человека в месяц и рассчитана на три месяца. Средства выплатят одним платежом в размере 10,8 тыс. гривен.

Соответствующий гуманитарный проект ориентирован:

  • на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • пострадавших от военного конфликта граждан, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;
  • граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Он охватит следующие области:

  • Черновицкую;
  • Черниговскую;
  • Черкасскую;
  • Донецкую;
  • Днепропетровскую;
  • Ивано-Франковскую;
  • Харьковскую;
  • Херсонскую;
  • Хмельницкую;
  • Кировоградскую;
  • Киевскую;
  • Луганскую;
  • Львовскую;
  • Николаевскую;
  • Одесскую;
  • Полтавскую;
  • Ровенскую;
  • Сумскую;
  • Тернопольскую;
  • Винницкую;
  • Волынскую;
  • Запорожскую;
  • Закарпатскую;
  • Житомирскую.

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Также мы писали, что для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.

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Минреинтеграции
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