Денежная помощь от ACTED — как получить выплаты в 3,6 тысячи

Новая помощь от международной организации ACTED — кто получит 3,6 тыс. грн
В Украине стартует новая программа по гуманитарной поддержке граждан, пострадавших от войны. Речь идет о предоставлении денежной помощи в 3,6 тыс. грн от международной организации ACTED.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Подробнее о новой помощи от организации ACTED
Как отмечают в пресс-центре, секретариат правительства зарегистрировал проект международной технической помощи "Консорциум Реагирования: предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2024)", призванного поддержать граждан, пострадавших от военного конфликта.
Проект финансирует правительство Соединенных Штатов через Бюро гуманитарной помощи USAID, а реализуется через международную неправительственную организацию ACTED в Украине.
"Предусматривается предоставление продовольственной помощи, пособия по восстановлению жилья, экономическому восстановлению, обеспечению водой, санитарией и гигиеной", — говорится в сообщении.
Кто может оформить денежные выплаты
Проект продлится до конца 2024 года. В его рамках можно оформить денежную помощь, которая составит 3,6 тыс. гривен на одного человека в месяц и рассчитана на три месяца. Средства выплатят одним платежом в размере 10,8 тыс. гривен.
Соответствующий гуманитарный проект ориентирован:
- на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- пострадавших от военного конфликта граждан, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;
- граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Он охватит следующие области:
- Черновицкую;
- Черниговскую;
- Черкасскую;
- Донецкую;
- Днепропетровскую;
- Ивано-Франковскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Хмельницкую;
- Кировоградскую;
- Киевскую;
- Луганскую;
- Львовскую;
- Николаевскую;
- Одесскую;
- Полтавскую;
- Ровенскую;
- Сумскую;
- Тернопольскую;
- Винницкую;
- Волынскую;
- Запорожскую;
- Закарпатскую;
- Житомирскую.
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