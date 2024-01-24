Денежная помощь от ACTED — как получить выплаты в 3,6 тысячи

Денежные купюры в руках. Фото: УНИАН

В Украине стартует новая программа по гуманитарной поддержке граждан, пострадавших от войны. Речь идет о предоставлении денежной помощи в 3,6 тыс. грн от международной организации ACTED.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о новой помощи от организации ACTED

Как отмечают в пресс-центре, секретариат правительства зарегистрировал проект международной технической помощи "Консорциум Реагирования: предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2024)", призванного поддержать граждан, пострадавших от военного конфликта.

Проект финансирует правительство Соединенных Штатов через Бюро гуманитарной помощи USAID, а реализуется через международную неправительственную организацию ACTED в Украине.

"Предусматривается предоставление продовольственной помощи, пособия по восстановлению жилья, экономическому восстановлению, обеспечению водой, санитарией и гигиеной", — говорится в сообщении.

Кто может оформить денежные выплаты

Проект продлится до конца 2024 года. В его рамках можно оформить денежную помощь, которая составит 3,6 тыс. гривен на одного человека в месяц и рассчитана на три месяца. Средства выплатят одним платежом в размере 10,8 тыс. гривен.

Соответствующий гуманитарный проект ориентирован:

на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

пострадавших от военного конфликта граждан, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;

граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Он охватит следующие области:

Черновицкую;

Черниговскую;

Черкасскую;

Донецкую;

Днепропетровскую;

Ивано-Франковскую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Хмельницкую;

Кировоградскую;

Киевскую;

Луганскую;

Львовскую;

Николаевскую;

Одесскую;

Полтавскую;

Ровенскую;

Сумскую;

Тернопольскую;

Винницкую;

Волынскую;

Запорожскую;

Закарпатскую;

Житомирскую.

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