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Допомога за лікарняними у 2024 році — як розрахувати розмір

22 січня 2024 11:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Лікарняні у 2024-му — як правильно розрахувати розмір допомоги
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці мають право на допомогу з тимчасової втрати працездатності, що покликана компенсувати втрачений заробіток. Експерти розповіли, як порахувати розмір допомоги за лікарняними у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Допомога за лікарняними в Україні

За українським законодавством, розмір допомоги за лікарняними залежить від середньоденної заробітної платні працівника та тривалості страхового стажу.

Розміри лікарняних застрахованим особам залежно від стажу такі:

  • 50% середньої зарплати (доходу) — застрахованим громадянам, у яких страховий стаж становить не більше 3 років;
  • 60% — термін страхового стажу — від 3 до 5 років;
  • 70% — страховий стаж становить 5 — 8 років;
  • 100% — термін страхового стажу перевищує 8 років.

Проте для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100% незалежно від стажу. Зокрема, йдеться про осіб, які мають пільги відповідно до законодавства:

  • постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;
  • ветерани війни;
  • члени родин загиблих захисників та захисниць.

Водночас, якщо у працівника упродовж 12 місяців перед страховим випадком було в наявності страхового стажу менше шести місяців, то допомогу з тимчасової непрацездатності розраховують, виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачують страхові внески, проте не більше за суму допомоги, обчислену із мінімальної зарплатні.

Як отримати виплату за лікарняним

Гроші за лікарняними виплачує Пенсійний фонд. Для того, щоб отримати виплати за лікарняними від ПФУ роботодавці мають подати заяву-розрахунок, де міститься інформація про нараховані застрахованим громадянам кошти.

Форма заяви залишається незмінною.

Пенсійний фонд реалізував можливість формування та подання інформації про виплату коштів застрахованим особам страхувальниками через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.

Також ми писали, що для українських громадян доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.

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