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Нова допомога від міжнародної організації ACTED — хто отримає 3,6 тис. грн

24 січня 2024 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога від ACTED — як отримати виплати у 3,6 тисячі
Грошові купюри в руках. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні стартує нова програма з гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від війни. Йдеться про надання грошової допомоги у 3,6 тис. грн від міжнародної організації ACTED.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про нову допомогу від організації ACTED

Як зазначають у пресцентрі, секретаріат уряду зареєстрував проєкт міжнародної технічної допомоги "Консорціум Реагування: надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)", покликаного підтримати громадян, які постраждали від військового конфлікту.

Проєкт фінансує уряд Сполучених Штатів через Бюро гуманітарної допомоги USAID, а реалізується через міжнародну неурядову організацію ACTED в Україні.

"Передбачається надання продовольчої допомоги, допомоги з відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною", — йдеться у повідомленні.

Хто може оформити грошові виплати

Проєкт триватиме до кінця 2024 року. У його рамках можна оформити грошову допомогу, яка становитиме 3,6 тис. гривень на одну особу на місяць і розрахована на три місяці. Кошти виплатять одним платежем у розмірі 10,8 тис. гривень.

Відповідний гуманітарний проєкт орієнтований:

  • на внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • постраждалих від військового конфлікту громадян, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях країни;
  • громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Він охопить такі області:

  • Чернівецьку;
  • Чернігівську;
  • Черкаську;
  • Донецьку;
  • Дніпропетровську;
  • Івано-Франківську;
  • Харківську;
  • Херсонську;
  • Хмельницьку;
  • Кіровоградську;
  • Київську;
  • Луганську;
  • Львівську;
  • Миколаївську;
  • Одеську;
  • Полтавську;
  • Рівненську;
  • Сумську;
  • Тернопільську;
  • Вінницьку;
  • Волинську;
  • Запорізьку;
  • Закарпатську;
  • Житомирську.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що громадяни мають право на допомогу з тимчасової втрати працездатності, що покликана компенсувати втрачений заробіток. Експерти розповіли, як порахувати розмір допомоги за лікарняними у 2024 році.

Також ми писали, що для українських громадян доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.

виплати
гроші
Мінреінтеграції
ACTED
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