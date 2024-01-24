Грошова допомога від ACTED — як отримати виплати у 3,6 тисячі

Нова допомога від міжнародної організації ACTED — хто отримає 3,6 тис. грн
В Україні стартує нова програма з гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від війни. Йдеться про надання грошової допомоги у 3,6 тис. грн від міжнародної організації ACTED.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Детальніше про нову допомогу від організації ACTED
Як зазначають у пресцентрі, секретаріат уряду зареєстрував проєкт міжнародної технічної допомоги "Консорціум Реагування: надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)", покликаного підтримати громадян, які постраждали від військового конфлікту.
Проєкт фінансує уряд Сполучених Штатів через Бюро гуманітарної допомоги USAID, а реалізується через міжнародну неурядову організацію ACTED в Україні.
"Передбачається надання продовольчої допомоги, допомоги з відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною", — йдеться у повідомленні.
Хто може оформити грошові виплати
Проєкт триватиме до кінця 2024 року. У його рамках можна оформити грошову допомогу, яка становитиме 3,6 тис. гривень на одну особу на місяць і розрахована на три місяці. Кошти виплатять одним платежем у розмірі 10,8 тис. гривень.
Відповідний гуманітарний проєкт орієнтований:
- на внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- постраждалих від військового конфлікту громадян, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях країни;
- громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Він охопить такі області:
- Чернівецьку;
- Чернігівську;
- Черкаську;
- Донецьку;
- Дніпропетровську;
- Івано-Франківську;
- Харківську;
- Херсонську;
- Хмельницьку;
- Кіровоградську;
- Київську;
- Луганську;
- Львівську;
- Миколаївську;
- Одеську;
- Полтавську;
- Рівненську;
- Сумську;
- Тернопільську;
- Вінницьку;
- Волинську;
- Запорізьку;
- Закарпатську;
- Житомирську.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що громадяни мають право на допомогу з тимчасової втрати працездатності, що покликана компенсувати втрачений заробіток. Експерти розповіли, як порахувати розмір допомоги за лікарняними у 2024 році.
Також ми писали, що для українських громадян доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.
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