Грошова допомога від ACTED — як отримати виплати у 3,6 тисячі

Грошові купюри в руках. Фото: УНІАН

В Україні стартує нова програма з гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від війни. Йдеться про надання грошової допомоги у 3,6 тис. грн від міжнародної організації ACTED.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про нову допомогу від організації ACTED

Як зазначають у пресцентрі, секретаріат уряду зареєстрував проєкт міжнародної технічної допомоги "Консорціум Реагування: надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)", покликаного підтримати громадян, які постраждали від військового конфлікту.

Проєкт фінансує уряд Сполучених Штатів через Бюро гуманітарної допомоги USAID, а реалізується через міжнародну неурядову організацію ACTED в Україні.

"Передбачається надання продовольчої допомоги, допомоги з відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною", — йдеться у повідомленні.

Хто може оформити грошові виплати

Проєкт триватиме до кінця 2024 року. У його рамках можна оформити грошову допомогу, яка становитиме 3,6 тис. гривень на одну особу на місяць і розрахована на три місяці. Кошти виплатять одним платежем у розмірі 10,8 тис. гривень.

Відповідний гуманітарний проєкт орієнтований:

на внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

постраждалих від військового конфлікту громадян, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях країни;

громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Він охопить такі області:

Чернівецьку;

Чернігівську;

Черкаську;

Донецьку;

Дніпропетровську;

Івано-Франківську;

Харківську;

Херсонську;

Хмельницьку;

Кіровоградську;

Київську;

Луганську;

Львівську;

Миколаївську;

Одеську;

Полтавську;

Рівненську;

Сумську;

Тернопільську;

Вінницьку;

Волинську;

Запорізьку;

Закарпатську;

Житомирську.

Що ще варто знати

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Також ми писали, що для українських громадян доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.