Грошова допомога — громадяни одного з регіонів отримають до 11 тис. грн

До 11 тис. грн в "одні руки" — українцям доступна екстрена фіндопомога
Для українських громадяни доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.
Про це повідомляється на сторінці "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.
Детальніше про допомогу до 11 тис. грн
Як зазначається, на допомогу можуть претендувати жителі Запорізької області. Фінансова є одноразовою, а максимально з однієї родини можуть отримати виплати до чотирьох осіб.
Однією з умовою призначення допомоги є те, що людина не отримувала подібні виплати від інших фондів та організацій за останні три місяці до моменту подання цієї заявки.
Також право на участь у проєкті мають такі категорії громадян:
- особи з офіційним статусом переселенця, які змінили місце проживання за останній місяць;
- громадяни, які живуть на відстані до 15 км від лінії фронту;
- особи, котрі постраждали через активні бойові дії та мають документи, які підтверджують це.
До критеріїв вразливості відносять:
- член домогосподарства має обмежені можливості чи важке захворювання;
- родина має одного чи кількох людей похилого віку без підтримки родичів;
- сім’я складається лише з самотньої матері, батька чи опікуна та неповнолітніх дітей;
- у домогосподарстві є три та більше дітей до 18 років;
- вагітні жінки чи матері виховують дітей до трьох років.
Середньомісячний дохід родини не може перевищувати 6,32 тис. грн (разом з виплатами ВПО) на одного громадянина. Ще одна умова — не вистачає коштів на базові потреби.
Претендентів відберуть для участі у проєкті, якщо відповідатимуть трьом категоріям.
Громадяни, які хочуть подати заявки, можуть звертатися за номером телефону: 0 800 336 734.
Необхідно буде відвідати Запоріжжя із такими документами:
- паспортом громадянина;
- довідкою переселенця;
- ідентифікаційним кодом;
- рахунком ІBAN;
- довідкою про доходи (для ВПО);
- підтверджувальними документами про нове місце проживання та критерії вразливості.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Також ми писали, що в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.
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