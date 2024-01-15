Грошова допомога — громадяни одного з регіонів отримають до 11 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-України

Для українських громадяни доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.

Про це повідомляється на сторінці "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про допомогу до 11 тис. грн

Як зазначається, на допомогу можуть претендувати жителі Запорізької області. Фінансова є одноразовою, а максимально з однієї родини можуть отримати виплати до чотирьох осіб.

Однією з умовою призначення допомоги є те, що людина не отримувала подібні виплати від інших фондів та організацій за останні три місяці до моменту подання цієї заявки.

Також право на участь у проєкті мають такі категорії громадян:

особи з офіційним статусом переселенця, які змінили місце проживання за останній місяць;

громадяни, які живуть на відстані до 15 км від лінії фронту;

особи, котрі постраждали через активні бойові дії та мають документи, які підтверджують це.

Джерело: Карітас Запоріжжя

До критеріїв вразливості відносять:

член домогосподарства має обмежені можливості чи важке захворювання;

родина має одного чи кількох людей похилого віку без підтримки родичів;

сім’я складається лише з самотньої матері, батька чи опікуна та неповнолітніх дітей;

у домогосподарстві є три та більше дітей до 18 років;

вагітні жінки чи матері виховують дітей до трьох років.

Середньомісячний дохід родини не може перевищувати 6,32 тис. грн (разом з виплатами ВПО) на одного громадянина. Ще одна умова — не вистачає коштів на базові потреби.

Претендентів відберуть для участі у проєкті, якщо відповідатимуть трьом категоріям.

Громадяни, які хочуть подати заявки, можуть звертатися за номером телефону: 0 800 336 734.

Необхідно буде відвідати Запоріжжя із такими документами:

паспортом громадянина;

довідкою переселенця;

ідентифікаційним кодом;

рахунком ІBAN;

довідкою про доходи (для ВПО);

підтверджувальними документами про нове місце проживання та критерії вразливості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.