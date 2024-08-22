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Новая помощь в 3,6 тыс. грн для украинских семей — как и где получить

22 августа 2024 11:11
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в августе — часть украинских семей имеют право на международные выплаты
Семья с детьми. Фото: kadrovik.isu
Ксения Симонова - Редактор

Украинские семьи, ранее не получавшие денежную помощь от международных организаций, имеют право на выплаты от УВКБ ООН. В одном из регионов стартовала регистрация на новую финансовую помощь.

Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Как отмечается, выплаты доступны жителям и переселенцам Житомирской области. Претендовать на помощь могут:

  • внутренне перемещенные лица, прибывшие в регион на протяжении последних шести месяцев;
  • граждане, вернувшиеся на свои прежние места жительства после выезда в другие области/страны из-за военных действий от 24.02.2022 года.

Средства предоставят, если:

  • в семье есть только один из родителей (отец/мать) с одним/несколькими несовершеннолетними детьми/с пожилыми людьми (более 55 лет);
  • во главе семьи — одна одинокая/несколько одиноких граждан пожилого возраста (выше 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком/несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет одну/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность/хронические болезни);
  • доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Сумма помощи и как зарегистрироваться

В рамках действия международной программы размер пособия составляет 3,6 тыс. грн на одного человека. Срок предоставления выплат — три месяца. В общей сложности сумма, которую дадут каждому члену семьи, составит 10,8 тыс. гривен.

Граждане могут обратиться на:

  • Горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
  • Электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org.

Подробнее об условиях и критериях программы читайте по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что благотворительный фонд Каритас оказывает финансовую помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

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