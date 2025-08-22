Выплаты от Каритас — где стартовала программа поддержки для переселенцев

Денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В августе 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут принять участие в программе полугодовой финансовой поддержки в еще одном городе. Речь идет о программе от благотворительного фонда "Каритас Украины", предусматривающей предоставление средств на покрытие расходов за наем жилья.

Кто из ВПЛ может получить выплаты от Каритас

Как отмечается, программа помощи на аренду жилья предусмотрена для семей, проживающих в г. Кривой Рог и Криворожском районе Днепропетровской области.

Также необходимо соответствовать следующим требованиям:

недавнее перемещение с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад);

оставили школы или детсады, где временно проживали, из-за подготовки заведений к учебному году;

проживают в общежитиях.

Ключевым условием предоставления финподдержки является наличие категории уязвимости. Выплаты предоставят:

Беременным/кормящим матерям с детьми до трех лет. Многодетным семьям с тремя и более детьми. Одиноким матерям/отцам/опекунам. Людям с инвалидностью первой-второй группы. Тяжелобольным. Одиноким людям пожилого возраста 60+.

Помощь предоставляется сроком на шесть месяцев.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Кривой Рог"

Как присоединиться к программе помощи

Те, кто хотят принять участие в программе помощи, могут обратиться за консультацией по номерам горячей линии:

067-280-94-59;

067-454-27-22.

"Поддержку оказывают специалисты "Каритас Кривой Рог" в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", который реализуется при приходском центре "Родной дом" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — добавили организаторы.



