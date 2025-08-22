Видео
Главная Финансы Новая помощь для ВПЛ от Каритас — где стартовала программа

Новая помощь для ВПЛ от Каритас — где стартовала программа

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:00
Выплаты от Каритас — где стартовала программа поддержки для переселенцев
Денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В августе 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут принять участие в программе полугодовой финансовой поддержки в еще одном городе. Речь идет о программе от благотворительного фонда "Каритас Украины", предусматривающей предоставление средств на покрытие расходов за наем жилья.

Об этом информирует пресс-центр БФ "Каритас Кривой Рог" в Telegram.

Читайте также:

Кто из ВПЛ может получить выплаты от Каритас

Как отмечается, программа помощи на аренду жилья предусмотрена для семей, проживающих в г. Кривой Рог и Криворожском районе Днепропетровской области.

Также необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • недавнее перемещение с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад);
  • оставили школы или детсады, где временно проживали, из-за подготовки заведений к учебному году;
  • проживают в общежитиях.

Ключевым условием предоставления финподдержки является наличие категории уязвимости. Выплаты предоставят:

  1. Беременным/кормящим матерям с детьми до трех лет.
  2. Многодетным семьям с тремя и более детьми.
  3. Одиноким матерям/отцам/опекунам.
  4. Людям с инвалидностью первой-второй группы.
  5. Тяжелобольным.
  6. Одиноким людям пожилого возраста 60+.

Помощь предоставляется сроком на шесть месяцев.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Кривой Рог"

Как присоединиться к программе помощи

Те, кто хотят принять участие в программе помощи, могут обратиться за консультацией по номерам горячей линии:

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

"Поддержку оказывают специалисты "Каритас Кривой Рог" в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", который реализуется при приходском центре "Родной дом" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — добавили организаторы.

Ранее мы рассказывали о проекте по оказанию денежной помощи, который реализуют при финподдержке Датского Красного Креста. Средства смогут получить в одном из регионов эвакуированные семьи в размере 10,8 тыс. грн.

Также писали о программе помощи для поддержки уязвимых домохозяйств в Херсонском регионе. В рамках программы граждане смогут получить финпомощь в размере 41 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
