Выплаты от Каритас — где стартовала программа поддержки для переселенцев

Новая помощь для ВПЛ от Каритас — где стартовала программа
В августе 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут принять участие в программе полугодовой финансовой поддержки в еще одном городе. Речь идет о программе от благотворительного фонда "Каритас Украины", предусматривающей предоставление средств на покрытие расходов за наем жилья.
Об этом информирует пресс-центр БФ "Каритас Кривой Рог" в Telegram.
Кто из ВПЛ может получить выплаты от Каритас
Как отмечается, программа помощи на аренду жилья предусмотрена для семей, проживающих в г. Кривой Рог и Криворожском районе Днепропетровской области.
Также необходимо соответствовать следующим требованиям:
- недавнее перемещение с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад);
- оставили школы или детсады, где временно проживали, из-за подготовки заведений к учебному году;
- проживают в общежитиях.
Ключевым условием предоставления финподдержки является наличие категории уязвимости. Выплаты предоставят:
- Беременным/кормящим матерям с детьми до трех лет.
- Многодетным семьям с тремя и более детьми.
- Одиноким матерям/отцам/опекунам.
- Людям с инвалидностью первой-второй группы.
- Тяжелобольным.
- Одиноким людям пожилого возраста 60+.
Помощь предоставляется сроком на шесть месяцев.
Как присоединиться к программе помощи
Те, кто хотят принять участие в программе помощи, могут обратиться за консультацией по номерам горячей линии:
- 067-280-94-59;
- 067-454-27-22.
"Поддержку оказывают специалисты "Каритас Кривой Рог" в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", который реализуется при приходском центре "Родной дом" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — добавили организаторы.
