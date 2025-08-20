Відео
Грошова допомога від Карітас — де доступні виплати у серпні

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 11:00
Виплати від Карітас — де українцям нададуть підтримку на шість місяців
Гривневі купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть долучитися до програми шестимісячної фінансової підтримки від благодійного фонду "Карітас України" на оплату оренди житла. Зокрема, така можливість стала доступною ще в одному з українських міст.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Кам'янське" у Telegram.

Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу від Карітас

Як зазначається, у серпні 2025 року здійснюється реєстрація на отримання грошової допомоги на оренду житла на шість місяців для переселенців в місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Допомога передбачена для громадян за таких умов:

  • для внутрішніх переселенців, які зараз мешкають у колективних центрах та мають змогу потім самостійно оплачувати оренду;
  • переселенці, які перемістилися недавно (менш ніж 30 днів), потрапили у складну життєву ситуацію та мають низькі доходи, проте не хочуть жити у колективних центрах.

У пріоритеті на виплати будуть найбільш вразливі категорії громадян:

  • якщо мають тяжкі хвороби, інвалідність;
  • сім’ї з дітьми до трьох років;
  • багатодітні родини;
  • родини з вагітними жінками;
  • самотні батьки чи опікуни;
  • громадяни похилого віку.

"Карітас Кам’янське" надасть виплати на оренду житла, а заявники мають самі його обрати та утримувати після завершення дії програми.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Кам'янське"

Як ВПО взяти участь у програмі

Ті, хто бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні", можуть звернутись:

  1. За номером гарячої лінії 068 175 7808;
  2. За адресою пр. Тараса Шевченка, 20. 

"Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" реалізовано Caritas Ukraine та Карітас Камʼянське. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу. Це новий вид підтримки у нашому місті, і ми щиро раді, що можемо допомогти тим, хто сьогодні опинився у найбільш скрутних умовах", — додали організатори.
 
Раніше ми писали про фінансову допомогу для осіб з інвалідністю за програмою від ГО "Аваліст". Вона передбачає надання виплати  одним траншем у сумі 10,8 тис. грн.  

Також ми розповідали, що українці зможуть отримати допомогу до 1 тис. доларів від Міжнародної гуманітарної організації ZOA. Зокрема, на виплати зможуть розраховувати внутрішні переселенці. 

виплати фінансова допомога матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
