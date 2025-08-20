Виплати від Карітас — де українцям нададуть підтримку на шість місяців

Грошова допомога від Карітас — де доступні виплати у серпні
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть долучитися до програми шестимісячної фінансової підтримки від благодійного фонду "Карітас України" на оплату оренди житла. Зокрема, така можливість стала доступною ще в одному з українських міст.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Кам'янське" у Telegram.
Хто зможе отримати грошову допомогу від Карітас
Як зазначається, у серпні 2025 року здійснюється реєстрація на отримання грошової допомоги на оренду житла на шість місяців для переселенців в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
Допомога передбачена для громадян за таких умов:
- для внутрішніх переселенців, які зараз мешкають у колективних центрах та мають змогу потім самостійно оплачувати оренду;
- переселенці, які перемістилися недавно (менш ніж 30 днів), потрапили у складну життєву ситуацію та мають низькі доходи, проте не хочуть жити у колективних центрах.
У пріоритеті на виплати будуть найбільш вразливі категорії громадян:
- якщо мають тяжкі хвороби, інвалідність;
- сім’ї з дітьми до трьох років;
- багатодітні родини;
- родини з вагітними жінками;
- самотні батьки чи опікуни;
- громадяни похилого віку.
"Карітас Кам’янське" надасть виплати на оренду житла, а заявники мають самі його обрати та утримувати після завершення дії програми.
Як ВПО взяти участь у програмі
Ті, хто бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні", можуть звернутись:
- За номером гарячої лінії 068 175 7808;
- За адресою пр. Тараса Шевченка, 20.
"Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" реалізовано Caritas Ukraine та Карітас Камʼянське. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу. Це новий вид підтримки у нашому місті, і ми щиро раді, що можемо допомогти тим, хто сьогодні опинився у найбільш скрутних умовах", — додали організатори.
Раніше ми писали про фінансову допомогу для осіб з інвалідністю за програмою від ГО "Аваліст". Вона передбачає надання виплати одним траншем у сумі 10,8 тис. грн.
Також ми розповідали, що українці зможуть отримати допомогу до 1 тис. доларів від Міжнародної гуманітарної організації ZOA. Зокрема, на виплати зможуть розраховувати внутрішні переселенці.
