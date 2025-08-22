Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від UHF — хто зможе отримати 41 тис. грн

Грошова допомога від UHF — хто зможе отримати 41 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:00
Виплати від UHF — хто з українців зможе отримати грошову допомогу до 41 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

До 23 серпня 2025 року в одній з областей деякі українці можуть взяти участь у програмі підтримки, спрямованій на відновлення економічної стабільності за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF. Вона розрахована на внутрішніх переселенців та громадян, які займаються сільським господарством.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Щедрик".

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму допомоги

Як зазначається, взяти участь у програмі допомоги зможуть вразливі домогосподарства в громадах у Херсонському регіоні. В рамках програми підтримки вразливі категорії громадян отримають грошову допомогу до 1 тис. доларів  (41 тис. грн в гривневому еквіваленті). 

Метою програми є надання можливості для відновлення економічної стабільності та забезпечення стійких джерел існування, зокрема для переселенців та мешканців, які займаються сільським господарством.

Долучитися до програми зможуть домогосподарства, які мають щонайменше два з критеріїв вразливості. Виплати доступні:

  • переселенцям, які мають статус ВПО з січня 2024 року та проживають на новому місці;
  • багатодітним родинам (є офіційне підтвердження);
  • малозабезпеченим сім'ям (за наявності довідки);
  • родинам з особами з інвалідністю, чи мають важкі хронічні хвороби;
  • домогосподарствам, які складаються тільки з осіб похилого віку (60+), без дітей та рідних;
  • самотнім батькам, які виховують дитину/дітей самостійно;
  • родинам, де основний годувальник втратив дохід через війну;
  • домогосподарствам, які очолюють жінки без працездатних чоловіків;
  • домогосподарствам, які зазнали пошкоджень сільськогосподарських активів.

Як подати заявку у програмі допомоги

Взяти участь у програмі зможуть домогосподарства в таких громадах у Херсонському регіоні: Миролюбівка, Грозове, Паришиве, Мирне, Молодецьке. 

Якщо громадяни підпадають під вимоги, то можуть подати спеціальну онлайн-заявку. Реєструють охочих до 23 серпня 2025 року.

Проте організатори повідомляють, що заповнення заявки не гарантує 100% отримання грошової допомоги.

Проєкт реалізується за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати мікрогранти для допомогти у веденні бізнесу. Програму реалізує, зокрема, Всесвітня продовольча програма (WFP).  

Також ми розповідали, що UNHCR Ukraine надає допомогу громадянам, які проживають у Запоріжжі. Розмір фіндопомоги для кожного громадянина становить 10,8 тис. грн.  

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації