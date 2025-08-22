Виплати від UHF — хто з українців зможе отримати грошову допомогу до 41 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

До 23 серпня 2025 року в одній з областей деякі українці можуть взяти участь у програмі підтримки, спрямованій на відновлення економічної стабільності за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF. Вона розрахована на внутрішніх переселенців та громадян, які займаються сільським господарством.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Щедрик".

Детальніше про програму допомоги

Як зазначається, взяти участь у програмі допомоги зможуть вразливі домогосподарства в громадах у Херсонському регіоні. В рамках програми підтримки вразливі категорії громадян отримають грошову допомогу до 1 тис. доларів (41 тис. грн в гривневому еквіваленті).

Метою програми є надання можливості для відновлення економічної стабільності та забезпечення стійких джерел існування, зокрема для переселенців та мешканців, які займаються сільським господарством.

Долучитися до програми зможуть домогосподарства, які мають щонайменше два з критеріїв вразливості. Виплати доступні:

переселенцям, які мають статус ВПО з січня 2024 року та проживають на новому місці;

багатодітним родинам (є офіційне підтвердження);

малозабезпеченим сім'ям (за наявності довідки);

родинам з особами з інвалідністю, чи мають важкі хронічні хвороби;

домогосподарствам, які складаються тільки з осіб похилого віку (60+), без дітей та рідних;

самотнім батькам, які виховують дитину/дітей самостійно;

родинам, де основний годувальник втратив дохід через війну;

домогосподарствам, які очолюють жінки без працездатних чоловіків;

домогосподарствам, які зазнали пошкоджень сільськогосподарських активів.

Як подати заявку у програмі допомоги

Взяти участь у програмі зможуть домогосподарства в таких громадах у Херсонському регіоні: Миролюбівка, Грозове, Паришиве, Мирне, Молодецьке.

Якщо громадяни підпадають під вимоги, то можуть подати спеціальну онлайн-заявку. Реєструють охочих до 23 серпня 2025 року.

Проте організатори повідомляють, що заповнення заявки не гарантує 100% отримання грошової допомоги.

Проєкт реалізується за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати мікрогранти для допомогти у веденні бізнесу. Програму реалізує, зокрема, Всесвітня продовольча програма (WFP).

Також ми розповідали, що UNHCR Ukraine надає допомогу громадянам, які проживають у Запоріжжі. Розмір фіндопомоги для кожного громадянина становить 10,8 тис. грн.