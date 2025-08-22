Виплати від UHF — хто з українців зможе отримати грошову допомогу до 41 тис. грн

Грошова допомога від UHF — хто зможе отримати 41 тис. грн
До 23 серпня 2025 року в одній з областей деякі українці можуть взяти участь у програмі підтримки, спрямованій на відновлення економічної стабільності за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF. Вона розрахована на внутрішніх переселенців та громадян, які займаються сільським господарством.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Щедрик".
Детальніше про програму допомоги
Як зазначається, взяти участь у програмі допомоги зможуть вразливі домогосподарства в громадах у Херсонському регіоні. В рамках програми підтримки вразливі категорії громадян отримають грошову допомогу до 1 тис. доларів (41 тис. грн в гривневому еквіваленті).
Метою програми є надання можливості для відновлення економічної стабільності та забезпечення стійких джерел існування, зокрема для переселенців та мешканців, які займаються сільським господарством.
Долучитися до програми зможуть домогосподарства, які мають щонайменше два з критеріїв вразливості. Виплати доступні:
- переселенцям, які мають статус ВПО з січня 2024 року та проживають на новому місці;
- багатодітним родинам (є офіційне підтвердження);
- малозабезпеченим сім'ям (за наявності довідки);
- родинам з особами з інвалідністю, чи мають важкі хронічні хвороби;
- домогосподарствам, які складаються тільки з осіб похилого віку (60+), без дітей та рідних;
- самотнім батькам, які виховують дитину/дітей самостійно;
- родинам, де основний годувальник втратив дохід через війну;
- домогосподарствам, які очолюють жінки без працездатних чоловіків;
- домогосподарствам, які зазнали пошкоджень сільськогосподарських активів.
Як подати заявку у програмі допомоги
Взяти участь у програмі зможуть домогосподарства в таких громадах у Херсонському регіоні: Миролюбівка, Грозове, Паришиве, Мирне, Молодецьке.
Якщо громадяни підпадають під вимоги, то можуть подати спеціальну онлайн-заявку. Реєструють охочих до 23 серпня 2025 року.
Проте організатори повідомляють, що заповнення заявки не гарантує 100% отримання грошової допомоги.
Проєкт реалізується за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України ГФУ/UHF.
