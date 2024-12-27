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Новая помощь для переселенцев — кто получит право с 1 января

27 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для ВПЛ — кто получит новую помощь в 2025 году
Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

С 1 января 2025 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут сохранены выплаты на проживание в сумме до 3 тыс. гривен. Также появится возможность получить новую госпомощь в виде субсидий на аренду жилья.

Это предусмотрено нормами закона "О Государственном бюджете" на 2025 год.

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Кто будет иметь право на выплаты ВПЛ с 1 января 2025 года

В этом году внутренним переселенцам, имеющим наиболее сложные жизненные обстоятельства, продлили выплаты еще на полгода — до февраля 2025 года.

Таким образом, с нового года автоматически, без необходимости дополнительного обращения, выплаты начислят наиболее уязвимым категориям граждан:

  • пенсионерам, размер пенсий которых не превышает 9,44 тыс. грн;
  • людям с инвалидностью первой-второй группы, несовершеннолетним детям с инвалидностью, тяжелобольным детям;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям, приемным родителям.

Размер помощи для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ, останется прежним в 2025 году. А именно:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Как правило, деньги начисляют 15 и 28 числа ежемесячно.

Новая денежная помощь для ВПЛ в 2025 году

Также в начале 2025 года семьи из числа внутренне перемещенных лиц смогут получить при необходимости новую государственную помощь в виде субсидий за арендуемое жилье.

Соответствующая программа поддержки доступна семьям, тратящим от общего дохода на оплату аренды более 30%.

"Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды", — говорится в объяснении правительства.

Также в госбюджете-2025 предусмотрены дополнительные 15 млрд грн по госпрограмме "єВідновлення" для переселенцев, потерявших жилье. Ожидается, что для 30 тыс. лиц окажут помощь на восстановление жилья.

Еще предусмотрено предоставление единовременного пособия от ЮНИСЕФ для эвакуированных семей с детьми уязвимых категорий. Сумма пособия составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи (максимально пять человек вместе со взрослыми до двух человек).

Напомним, некоторые внутренние переселенцы будут иметь право на выплаты ВПЛ на проживание в 2025 году даже после того, как получали их в течение полугода. Такая возможность есть у 60-летних лиц, которым не назначили пенсию или помощь.

Также мы писали, почему могут задерживать выплаты ВПЛ. Основной причиной называют наличие технических проблем, однако денежные средства все равно со временем начисляют.

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