Виплати ВПО — куди звертатись, якщо затримують виплати

Сто гривень.Фото: Pixabay

Через повномасштабну війну, яку 24 лютого 2022 року Росія розв'язала проти України, понад три мільйона громадян стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Держава надає таким людям різноманітну підтримку, зокрема й фінансову.

Але іноді буває так, що грошова допомога від держави затримується, хоча цю проблему можна швидко вирішити, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Основна причина — наявність технічних проблем. Та переживати через це не варто, оскільки ВПО точно отримають належні їм виплати, просто гроші надійдуть з певною затримкою.

"Якщо є затримка, ви не отримуєте гроші понад місяць — це технічна помилка, яку варто якнайшвидше вирішити", — кажуть у Мінсоцполітики.

Також громадяни можуть повідомити про проблему з виплатами допомогу на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України або в Офіс уповноваженого з питань ВПО, за номерами:

15-48;

+38 (066) 813-62-39.

Грошова підтримка ВПО — про які суми йдеться

Йдеться про допомогу на проживання, яка складається з:

2 тис. грн для осіб старше 18 років;

3 тис. грн для дітей (до 18 років) та українців з інвалідністю.

Виплати мають надходити двічі на місяць — 15 та 28 числа. На фінансову підтримку можуть розраховувати тільки люди з офіційним статусом внутрішньо переміщеної особи.

Раніше стало відомо, що влада спростила для ВПО процедуру відшкодування збитків за постраждале житло. Так, компенсацію за деяке помешкання можна буде отримати без додаткового обстеження будинку чи квартири.

Нагадаємо, що у 2025 році на додаткові виплати можуть розраховувати деякі українські пенсіонери. Сумма допомоги сягатиме до двох тис. грн.