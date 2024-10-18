Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новая государственная помощь на детей — кто имеет право на 8,9 тыс. грн arrow

Новая государственная помощь на детей — кто имеет право на 8,9 тыс. грн

18 октября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от государства на детей — как получить выплаты в 8,9 тыс. грн
Женщина с ребенком. Фото: pon.org.ua
Ксения Симонова - Редактор

Для семей опекунов и попечителей доступна помощь на детей от государства. Правительственная программа под названием "Ребенок не один" предусматривает предоставление выплат, в частности в 8,9 тыс. грн.

Об этом сообщает издание NV.

Читайте также:

Помощь на детей в 2024 году

Помощь направлена на поддержку детей, оставшихся без родительской опеки. Деньги предоставляют семьям, которые принимают ребенка на временное устройство до тех пор, как приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Раньше таким детям не оказывали помощь, поэтому росли риски, что ребенок окажется в институциональном учреждении, ведь часто родственникам с небольшим достатком становилось тяжелым финансовым бременем содержание ребенка.

Поэтому в 2024 году государство начало выплачивать детям средства. Размер выплаты составляет:

  • на детей соответствующего возраста на каждого ребенка — 2,5 прожиточного минимума;
  • на детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума.

Размер прожиточного минимума таков:

  • дети до шести лет — 2,563 тыс. грн (2,5 прожиточных минимума — 6,4 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимума — 8,97 тыс. грн);
  • дети от шести до 18 лет — 3,196 тыс. грн (2,5 прожиточных минимума — 7,99 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимума — 11,18 тыс. грн).

Помощь выплачивает орган соцзащиты населения на лицевой счет получателя в уполномоченном банке, который нужно указать при заполнении заявления. Денежные средства могут выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые граждане могут оформить помощь от благотворительного фонда "Каритас-Спес". В одни руки можно получить сумму 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в стране внутренние переселенцы могут получить помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тыс. грн.

выплаты дети денежная помощь материальная помощь финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:05 ПриватБанк выплачивает кэшбек за международные переводы — как присоединиться

14:05 Новая военная помощь от Канады — о какой сумме идет речь и что входит в пакет

13:58 Наловил рыбы на 200 тыс. грн — на Одесчине вынесли приговор дерзкому браконьеру

13:45 Буданов предупредил о переброске 12 тыс. военных КНДР в Украину — сроки

13:32 Известный украинский спортсмен погиб на фронте под Торецком

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

13:31 Зеленский назвал приглашение в НАТО единственным способом остановить войну, — СМИ

13:29 Продадут за 15 тыс. долларов — как выглядит самая запущенная квартира в Одессе

13:15 Монобанк открывает маркет с бесплатной доставкой — детали

13:12 Умеров раскрыл, какие украинские оборонные разработки заинтересовали иностранцев

13:02 Садовый назвал известный комплекс во Львове, который хотят продать бизнесмены

14:05 ПриватБанк выплачивает кэшбек за международные переводы — как присоединиться

14:05 Новая военная помощь от Канады — о какой сумме идет речь и что входит в пакет

13:58 Наловил рыбы на 200 тыс. грн — на Одесчине вынесли приговор дерзкому браконьеру

13:45 Буданов предупредил о переброске 12 тыс. военных КНДР в Украину — сроки

13:32 Известный украинский спортсмен погиб на фронте под Торецком

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

13:31 Зеленский назвал приглашение в НАТО единственным способом остановить войну, — СМИ

13:29 Продадут за 15 тыс. долларов — как выглядит самая запущенная квартира в Одессе

13:15 Монобанк открывает маркет с бесплатной доставкой — детали

13:12 Умеров раскрыл, какие украинские оборонные разработки заинтересовали иностранцев

13:02 Садовый назвал известный комплекс во Львове, который хотят продать бизнесмены

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают