Помощь от государства на детей — как получить выплаты в 8,9 тыс. грн

Женщина с ребенком. Фото: pon.org.ua

Для семей опекунов и попечителей доступна помощь на детей от государства. Правительственная программа под названием "Ребенок не один" предусматривает предоставление выплат, в частности в 8,9 тыс. грн.

Об этом сообщает издание NV.

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Помощь на детей в 2024 году

Помощь направлена на поддержку детей, оставшихся без родительской опеки. Деньги предоставляют семьям, которые принимают ребенка на временное устройство до тех пор, как приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Раньше таким детям не оказывали помощь, поэтому росли риски, что ребенок окажется в институциональном учреждении, ведь часто родственникам с небольшим достатком становилось тяжелым финансовым бременем содержание ребенка.

Поэтому в 2024 году государство начало выплачивать детям средства. Размер выплаты составляет:

на детей соответствующего возраста на каждого ребенка — 2,5 прожиточного минимума;

на детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума.

Размер прожиточного минимума таков:

дети до шести лет — 2,563 тыс. грн (2,5 прожиточных минимума — 6,4 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимума — 8,97 тыс. грн);

дети от шести до 18 лет — 3,196 тыс. грн (2,5 прожиточных минимума — 7,99 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимума — 11,18 тыс. грн).

Помощь выплачивает орган соцзащиты населения на лицевой счет получателя в уполномоченном банке, который нужно указать при заполнении заявления. Денежные средства могут выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые граждане могут оформить помощь от благотворительного фонда "Каритас-Спес". В одни руки можно получить сумму 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в стране внутренние переселенцы могут получить помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тыс. грн.