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Грошова допомога у 21 тис. грн — де надають кошти для підготовки до зими

14 жовтня 2024 11:12
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші на підготовку до зими — хто має право на 21 тис. грн
Українські переселенці. Фото: ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні внутрішні переселенці зможуть отримати фінансову допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тис. гривень.

Про це повідомляє фонд "Карітас".

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Хто має право на грошову допомогу

Проєкт "Надання допомоги з підготовки до зими вразливим категоріям ВПО та місцевому населенню м. Дніпро та Дніпропетровської області" при підтримці Diakonie Katastrophenhilfe спрямований на допомогу громадянам, які постраждали від війни.

Йдеться про родини, які проживають у Томаківській тергромаді Нікопольського району Дніпропетровської області, та у місті Дніпро — для громадян, котрі мешкають у місцях тимчасового поселення (шелтерах).

Потрібно належати до таких категорій вразливості:

  • особа з інвалідністю (перша-друга група);
  • людина похилого віку (від 60 років);
  • домогосподарства з одним головою та/чи жінками, які є основними опікунами родини;
  • родина з трьома і більше дітьми до 18 чи 23 років (у разі навчання);
  • вагітна жінка та родини з дітьми віком до трьох років;
  • особа з хронічними/cерйозними хворобами (проблеми психічного здоров’я).

Сума допомоги та де можна отримати

У Томаківській територіальній громаді можуть скористатися допомогою місцеві мешканці, однак тільки за наявності документів, які підтверджують, що особа дійсно постраждала від війни, а також ВПО від 24.02.2022 року.

Допомога надається у вигляді цільових коштів на купівлю палива для обігріву (21 тис. грн на одне домогосподарство).

У Дніпрі можуть скористатися ВПО, які перемістилися упродовж останнього місяця та проживають у місцях тимчасового поселення (шелтерах).

Допомогу надають у вигляді:

  • ваучерів на купівлю зимових речей, ковдр (на одного члена родини один ваучер номіналом 4 тис. грн);
  • ваучерів для купівлі засобів альтернативного живлення та освітлення (2 тис. грн на сім'ю).

Телефони гарячої лінії:

  • 095 459 55 20;
  • 098 665 73 88;
  • 073 459 55 20.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вразливі категорії громадян, які проживають у Полтаві, мають право на багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Реєстрація на виплати у жовтні 2024 року доступна для тих, хто підпадає під низку умов.

Також ми повідомляли, що благодійна організація "Карітас Донецьк" у місті Дніпро спільно з Diakonie Katastrophenhilfe реалізують проєкт підтримки українців, які потрапили в складні життєві обставини. Фінансова допомога адресована як місцевим мешканцям, які постраждали від війни, так і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року.

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