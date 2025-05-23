Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев в 10,8 тыс. грн — как правильно подать заявку

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине до 27 мая 2025 года граждане могут зарегистрироваться в программе помощи от Норвежского совета по делам беженцев. Есть определенные правила, которые помогут избежать ошибок в процессе подачи заявок и обезопасят от отмены или задержки их пересмотра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Кто сможет получить средства от Норвежского совета по делам беженцев

Денежную помощь в 2025 году от Норвежского совета по делам беженцев смогут получить только наиболее уязвимые категории граждан.

Там объяснили, что это связано с ограниченным финансированием. В связи с этим помощь получат те, кто находится действительно в сложной жизненной ситуации.

Приобщиться к программе помощи смогут такие домохозяйства:

семьи живут на территориях, где до сих пор продолжаются бои;

домохозяйства, которые были вынуждены уехать из родных мест из-за войны;

семьи, которые вернулись домой на деоккупированные территории.

Те граждане, которые ранее получали денежную помощь, смогут подать заявку повторно, если это было более чем полгода назад.

Размер финансовой помощи составит 10,8 тыс. грн на одного человека в семье (по 3,6 тыс. грн три месяца).

Как правильно подать заявку на выплаты

Регистрация заявок на помощь от Норвежского совета по делам беженцев будет продолжаться до 27 мая 17:00.

Сообщение с кодом для проверки статуса заявки граждане получат после этого срока.

В рамках регистрации нужно предоставить личные данные, которые будут оставаться в безопасности, ведь данные будут храниться на сервере NRC лишь столько, сколько это необходимо.

Важно не допустить ошибки при подаче заявки, ведь именно это может привести к отмене или задержке ее просмотра.

Распространенными ошибками являются:

неправильно указанное имя или фамилия;

неполный идентификационный налоговый номер;

неправильный номер телефона.

Также следует понимать, что к рассмотрению будут принимать только первую попытку подачи заявки, а последующие автоматически удалят.

Перед подачей заявки нужно убедиться, что на руках есть паспорт или ID-карта, справка ВПЛ, свидетельства о рождении детей, идентификационные коды для всех членов семьи, номер счета в банке в формате IBAN (UA + 27 символов), документы подтверждающие уязвимость.

Организаторы рекомендуют заполнять форму по следующим правилам:

необходимо скопировать ссылку на регистрационную форму;

далее надо перейти в мобильный браузер (Google, Safari и т.д.);

вставить скопированную ссылку;

дать разрешение на определение и использование локации.

"Если заявка будет принята в работу, вы получите персональный код заявки для проверки статуса. Без этого кода проверка статуса невозможна", — говорится в сообщении.

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