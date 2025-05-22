Виплати від Razom for Ukraine — хто з молоді отримає до 10 тис. доларів

Гранти для молоді — хто і як отримає до 10 тис. доларів
Благодійний фонд Razom for Ukraine проводить конкурс для розвитку STEM-освіти з грантами до 10 тис. доларів. Програма охопить шість областей України.
Про це інформує пресслужба фонду.
Детальніше про грантову програму для STEM-освіти
"Благодійний фонд Razom for Ukraine оголошує конкурс на підтримку проєктів, що сприяють розвитку наукового мислення та STEM-освіти серед дітей та молоді в малих громадах України", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, акронім STEM вживають для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).
Як зазначають у фонді, взяти участь у конкурсі для розвитку STEM-освіти в громадах зможе молодь середнього та старшого шкільного віку, вчителі та наукові активісти в громадах.
Пріоритет надаватимуть локальним ініціативам, та ініціативам, які залучають до втілення проєкту місцевих експертів.
Метою конкурсу є допомога молоді в отриманні доступу до сучасних знань, розвитку критичного мислення, лідерстві та набутті практичних навичок через реальні ініціативи у громадах.
Очікується, що програма для молоді охопить громади з населенням до 50 тис. осіб у таких регіонах:
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Харківська область;
- Дніпропетровська область;
- Миколаївська область;
- Чернігівська область.
Розмір грантів та як взяти участь у конкурсі
Максимальний бюджет проєктів становитиме 10 тис. доларів.
Для участі у конкурсі потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму та додати описову та бюджетну частини до кінцевого терміну подачі заявок.
Терміни подачі заявки — 15 червня, а оголосять результати конкурсу до 1 серпня 2025 року.
"За потреби Razom може продовжити термін проведення конкурсу, повідомивши про це на офіційних сторінках та веб-сайті Razom. Після дати завершення конкурсу жодної заявки Razom не розглядатиме", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати гранти від БФ "Карітас Полтава". Виплати передбачені для громадян, які працюють в агросфері.
Також повідомляли, що в БФ Depaul Ukraine збирає заявки на фінансову допомогу в рамках проєкту "Інтегрована підтримка вразливих родин". Програму реалізують за підтримки Канади.
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