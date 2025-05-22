Виплати від Razom for Ukraine — хто з молоді отримає до 10 тис. доларів

Американська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд Razom for Ukraine проводить конкурс для розвитку STEM-освіти з грантами до 10 тис. доларів. Програма охопить шість областей України.

Про це інформує пресслужба фонду.

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Детальніше про грантову програму для STEM-освіти

"Благодійний фонд Razom for Ukraine оголошує конкурс на підтримку проєктів, що сприяють розвитку наукового мислення та STEM-освіти серед дітей та молоді в малих громадах України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, акронім STEM вживають для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).

Як зазначають у фонді, взяти участь у конкурсі для розвитку STEM-освіти в громадах зможе молодь середнього та старшого шкільного віку, вчителі та наукові активісти в громадах.

Пріоритет надаватимуть локальним ініціативам, та ініціативам, які залучають до втілення проєкту місцевих експертів.

Метою конкурсу є допомога молоді в отриманні доступу до сучасних знань, розвитку критичного мислення, лідерстві та набутті практичних навичок через реальні ініціативи у громадах.

Очікується, що програма для молоді охопить громади з населенням до 50 тис. осіб у таких регіонах:

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Харківська область;

Дніпропетровська область;

Миколаївська область;

Чернігівська область.

Оголошення. Джерело: Razom for Ukraine

Розмір грантів та як взяти участь у конкурсі

Максимальний бюджет проєктів становитиме 10 тис. доларів.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму та додати описову та бюджетну частини до кінцевого терміну подачі заявок.

Терміни подачі заявки — 15 червня, а оголосять результати конкурсу до 1 серпня 2025 року.

"За потреби Razom може продовжити термін проведення конкурсу, повідомивши про це на офіційних сторінках та веб-сайті Razom. Після дати завершення конкурсу жодної заявки Razom не розглядатиме", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати гранти від БФ "Карітас Полтава". Виплати передбачені для громадян, які працюють в агросфері.

Також повідомляли, що в БФ Depaul Ukraine збирає заявки на фінансову допомогу в рамках проєкту "Інтегрована підтримка вразливих родин". Програму реалізують за підтримки Канади.