Виплата 1 тис. доларів — де стартує програма допомоги від FAO Ukraine

Людина тримає американську валюту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Організація "FAO Ukraine" запустить програму підтримки фермерів Сумської області у травні 2025 року. В її рамках господарства зможуть отримати допомогу в 1 тис. доларів.

Про це інформує пресслужба FAO Ukraine у соцмережі Facebook.

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Детальніше про програму допомоги для фермерів

Як зазначається, проєкт від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН передбачає надання господарствам ваучерів для фермерства.

"У Міжнародний день здоров’я рослин FAO спільно з Міністерство аграрної політики та продовольства України розпочинають програму підтримки фермерів Сумщини — адже здорові рослини — основа продовольчої безпеки", — йдеться у повідомленні.

Кошти зможуть отримати малі та середні фермери Сумщини на купівлю якісного насіння зернових культур та мінеральних добрив.

Програмою підтримки зможуть скористатися господарства, які обробляють від 10 до 300 га землі. При цьому у пріоритеті будуть господарства, якими керують жінки.

В організації розраховують, що це дозволить громадам, яких торкнулася війна, стабілізувати власне виробництво, вчасно посіяти зерно та зберегти зібраний врожай.

Оголошення. Джерело: FAO Ukraine

Як подати заявку на участь у програмі

Організатори повідомляють, що всі охочі взяти участь у проєкті від FAO Ukraine, мають подати заявку через Державний аграрний реєстр. Кінцевий термін реєстрації — до 26 травня 2025 року.

"Відібрані учасники отримають підтвердження через ДАР та детальну інструкцію щодо отримання й використання ваучерів", — зазначається у повідомленні.

Деталі можна уточнити, зателефонувавши:

до контакт-центру Державного аграрного реєстру: +38 044 339 9215;

на гарячу лінію FAO: +38 099 090 7582; +38 068 318 0943.

Раніше ми повідомляли, що ГО "Eleos-Ukraine" реалізує програму для жінок для розвитку бізнес-навичок. Проєкт передбачає надання грантів на старт власної справи.

Також писали, що організація "IOM Ukraine" надасть грошову допомогу жителям Київської області на бізнес. За різними напрямками можна отримати до 20 тис. євро.

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