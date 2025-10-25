Пенсии в Украине — что ждет ряд украинцев с 1 ноября 2025 года

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине с 1 ноября 2025 года ожидаются изменения для некоторых граждан, которые получают социальные пенсии и другие виды государственной помощи. В случае невыполнения условий, установленных Кабинетом министров, после этой даты выплаты будут прекращены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Изменения для украинцев, получающие соцвыплаты, с 1 ноября

Как отмечают в ведомстве, в октябре правительство приняло решение, согласно которому продлило срок для процедуры физической идентификации граждан, получающих отдельные виды госпомощи, до 1 ноября 2025 года.

Речь идет о постановлении №1219 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно выплаты отдельных видов государственной помощи".

Требование о физической идентификации в указанный срок касается получателей социальной помощи, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года находились на учете в управлениях соцзащиты населения, расположенных на оккупированных РФ территориях/территориях активных боевых действий, и после начала полномасштабной войны не подали заявления о продлении соцвыплат на других территориях.

Речь идет о следующих категориях лиц:

Граждан пожилого возраста, которые получают соцпенсию (социальную помощь), поскольку не хватает стажа для полноценной пенсии. Лиц с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые получают соцпомощь.

После 1 ноября начисление выплат будет прекращено, поэтому стоит обратиться в органы ПФУ для прохождения идентификации.

Проведение видеоконференции онлайн

В частности, граждане могут записаться на видеоидентификацию через портал е-услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

на портале е-услуг ПФУ нажать на раздел "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

выбрать необходимую категорию получателей и нажать "Продолжить";

внести данные в поля, обозначенные звездочкой;

указать информацию из документа, удостоверяющего личность;

написать адрес электронной почты, контактный номер телефона;

указать одну из программ для видеосвязи: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

можно добавить необходимость помощи ассистента;

те, кто живут за рубежом, должны поставить соответствующую отметку;

дать согласие на получение уведомлений от ПФУ;

в конце выбрать пункт "Подать заявление".

После этого гражданин получит сообщение о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом ПФУ.

