Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ряд украинцев может потерять пенсии с 1 ноября — как избежать

Ряд украинцев может потерять пенсии с 1 ноября — как избежать

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:10
обновлено: 10:14
Пенсии в Украине — что ждет ряд украинцев с 1 ноября 2025 года
Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине с 1 ноября 2025 года ожидаются изменения для некоторых граждан, которые получают социальные пенсии и другие виды государственной помощи. В случае невыполнения условий, установленных Кабинетом министров, после этой даты выплаты будут прекращены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Изменения для украинцев, получающие соцвыплаты, с 1 ноября

Как отмечают в ведомстве, в октябре правительство приняло решение, согласно которому продлило срок для процедуры физической идентификации граждан, получающих отдельные виды госпомощи, до 1 ноября 2025 года.

Речь идет о постановлении №1219 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно выплаты отдельных видов государственной помощи".

Требование о физической идентификации в указанный срок касается получателей социальной помощи, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года находились на учете в управлениях соцзащиты населения, расположенных на оккупированных РФ территориях/территориях активных боевых действий, и после начала полномасштабной войны не подали заявления о продлении соцвыплат на других территориях.

Речь идет о следующих категориях лиц:

  1. Граждан пожилого возраста, которые получают соцпенсию (социальную помощь), поскольку не хватает стажа для полноценной пенсии.
  2. Лиц с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые получают соцпомощь.

После 1 ноября начисление выплат будет прекращено, поэтому стоит обратиться в органы ПФУ для прохождения идентификации.

Проведение видеоконференции онлайн

В частности, граждане могут записаться на видеоидентификацию через портал е-услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • на портале е-услуг ПФУ нажать на раздел "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";
  • выбрать необходимую категорию получателей и нажать "Продолжить";
  • внести данные в поля, обозначенные звездочкой;
  • указать информацию из документа, удостоверяющего личность;
  • написать адрес электронной почты, контактный номер телефона;
  • указать одну из программ для видеосвязи: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • можно добавить необходимость помощи ассистента;
  • те, кто живут за рубежом, должны поставить соответствующую отметку;
  • дать согласие на получение уведомлений от ПФУ;
  • в конце выбрать пункт "Подать заявление".

После этого гражданин получит сообщение о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом ПФУ.

Ранее мы писали, при каких условиях можно выйти на пенсию раньше на 1,5 года. Такое право предусмотрено при появлении проблем со здоровьем или из-за увольнения по инициативе работодателя.

Также мы рассказывали, кому предоставлено право на повышенный уровень минимальной пенсии. Некоторые из украинцев получают не менее 7 тыс. грн.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации