Пенсії в Україні — що чекає низку українців з 1 листопада 2025 року

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні з 1 листопада 2025 року очікуються зміни для деяких громадян, які отримують соціальні пенсії та інші види державної допомоги. У разі невиконання умов, встановлених Кабінетом міністрів, після цієї дати виплати будуть припинені.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зміни для українців, які отримують соцвиплати, з 1 листопада

Як зазначають у відомстві, у жовтні уряд ухвалив рішення, згідно з яким продовжив термін для процедури фізичної ідентифікації громадян, які отримують окремі види держдопомог, до 1 листопада 2025 року.

Йдеться про постанову №1219 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо виплати окремих видів державної допомоги".

Вимога щодо фізичної ідентифікації у вказаний термін стосується одержувачів соціальної допомоги, які станом на 24 лютого 2022 року перебували на обліку в управліннях соцзахисту населення, що розташовані на окупованих РФ територіях/територіях активних бойових дій, та після початку повномасштабної війни не подали заяви щодо продовження соцвиплат на інших територіях.

Йдеться про такі категорії осіб:

Громадян похилого віку, які отримують соцпенсію (соціальну допомогу), оскільки не вистачає стажу для повноцінної пенсії. Осіб з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які отримують соцдопомогу.

Після 1 листопада нарахування виплат буде припинене, тому варто звернутися до органів ПФУ для проходження ідентифікації.

Проведення відеоконференції онлайн

Зокрема, громадяни можуть записатись на відеоідентифікацію через портал е-послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно зробити такі кроки:

на порталі е-послуг ПФУ натиснути на розділ "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";

обрати необхідну категорію отримувачів та натиснути "Продовжити";

внести дані у поля, позначені зірочкою;

вказати інформацію з документа, що посвідчує особу;

написати адресу е-пошти, контактний номер телефону;

вказати одну з програм для відеозв'язку: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

можна додати необхідність допомоги асистента;

ті, хто мешкають за кордоном, мають поставити відповідну позначку;

дати згоду на отримання сповіщень від ПФУ;

вкінці обрати пункт "Подати заяву".

Після цього громадянин отримає повідомлення про дату та час проведення сеансу відеоконференції з фахівцем ПФУ.

