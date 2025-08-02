PIN-код Ощадбанка — о каких нюансах могут не знать клиенты

Женщина держит смартфон и карту. Фото: Freepik

Смена PIN-кода является одним из средств безопасности средств и предотвращения несанкционированного доступа к счетам. В госфинучреждении "Ощадбанк" назвали важные нюансы относительно кода карты и уточнили, какие предусмотрены комиссии.

Об этом говорится в материалах Ощадбанка.

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Зачем регулярно обновлять PIN-код карты

Поскольку время от времени появляются жалобы на списание средств, представители Ощадбанка советуют самостоятельно контролировать безопасность своей карты. Там отмечают, что иногда клиенты сами допускают по неосторожности раскрытие кода.

В связи с этим рекомендуют регулярно обновлять PIN-код, особенно если приходится часто пользоваться банкоматами или терминалами, или же в случае подозрения, что PIN-код могли подсмотреть.

"Запрашивайте получение кода аутентификации непосредственно перед установкой PIN-кода. Не сообщайте никому код аутентификации и PIN-код по карте", — объясняют в банке.

Нюансы в комиссии за смену PIN-кода

Также в банке сообщают, что возможность смены PIN-кода может стать полезной для тех, кто часто забывает текущие пароли. Его можно изменить на более удобный для запоминания.

Однако стоит помнить, что услуга при определенных условиях является платной. На такой сервис распространяется особая тарификация. Так, если у клиентов возникла необходимость сменить PIN-код, то в случае первой попытки комиссия не предусмотрена.

Однако за все последующие попытки автоматически будут списывать по 15 грн. Такая стоимость предусмотрена официальными тарифами банка.

Избежать уплаты можно, если делать соответствующую процедуру через "Мобильный Ощад". Там услуга в дальнейшем остается бесплатной.

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