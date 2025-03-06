Выплаты от Германии — кто может получить 4,3 тыс. долларов

Германия выплатит украинцам до 4,3 тыс. долларов — детали
Украинцы могут подать заявки для участия в проекте по предоставлению денежной помощи в марте 2025 года. Программу реализуют при финансировании Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Об этом сообщают организаторы в соцсети Facebook.
Подробнее о выплатах от Германии
Благотворительная организация "СОС Дитячі містечка України" при поддержке правительства Германии предоставит гранты по проекту "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей". Деньги выплатят после прохождения обучения по предпринимательству.
Проект охватит такие области:
- Полтавскую;
- Киевскую;
- Львовскую.
"Мы поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", — говорится в сообщении.
Принять участие в проекте могут:
- родители семей с детьми, которые проживают или зарегистрированы как переселенцы в указанных областях;
- родители уязвимых семей с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, семьи с лицами с инвалидностью);
- также родители из приемных семей/опекунских семей/детских домов семейного типа.
Как зарегистрироваться в грантовом проекте
Те, кто присоединятся к проекту, получат знания и гарантированную помощь на развитие бизнеса. Так, предусмотренные программой:
- онлайн-обучение от опытных специалистов;
- консультации экспертов и менторское сопровождение
- грант до 179,83 тыс. грн на развитие собственного дела.
Зарегистрироваться в грантовом проекте можно, заполнив специальную онлайн-форму.
Набор продлится до 16 марта включительно, а стартует обучение с 17 марта. Формат обучения — онлайн, участие бесплатное.
Ранее мы рассказывали, что граждане, проживающие в западных областях смогут получить денежную помощь от организации "Help". В рамках программы предоставят несколько тысяч евро.
Также мы сообщали, что граждане, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в финпомощи, получат выплаты от благотворителей. Средства будут доступны в одном из регионов на востоке страны.
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