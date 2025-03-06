Выплаты от Германии — кто может получить 4,3 тыс. долларов

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут подать заявки для участия в проекте по предоставлению денежной помощи в марте 2025 года. Программу реализуют при финансировании Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Об этом сообщают организаторы в соцсети Facebook.

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Благотворительная организация "СОС Дитячі містечка України" при поддержке правительства Германии предоставит гранты по проекту "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей". Деньги выплатят после прохождения обучения по предпринимательству.

Проект охватит такие области:

Полтавскую;

Киевскую;

Львовскую.

"Мы поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", — говорится в сообщении.

Принять участие в проекте могут:

родители семей с детьми, которые проживают или зарегистрированы как переселенцы в указанных областях;

родители уязвимых семей с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, семьи с лицами с инвалидностью);

также родители из приемных семей/опекунских семей/детских домов семейного типа.

Как зарегистрироваться в грантовом проекте

Те, кто присоединятся к проекту, получат знания и гарантированную помощь на развитие бизнеса. Так, предусмотренные программой:

онлайн-обучение от опытных специалистов;

консультации экспертов и менторское сопровождение

грант до 179,83 тыс. грн на развитие собственного дела.

Зарегистрироваться в грантовом проекте можно, заполнив специальную онлайн-форму.

Набор продлится до 16 марта включительно, а стартует обучение с 17 марта. Формат обучения — онлайн, участие бесплатное.

Объявление. Источник: СОС Дитячі Містечка Україна

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