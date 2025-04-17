Выплаты от Германии — кто из украинцев может получить 20 тыс. евро

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности
В апреле 2025 года украинцам доступна денежная помощь от Международной организации по миграции (IOM Ukraine) при финансовой поддержке Германии. Речь идет о возможности получить гранты для микро- и малого бизнеса в Киевской области.
Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.
Подробнее о денежной помощи для жителей Киевской области
Как отмечают в Международной организации по миграции, грантовая помощь предусмотрена для развития собственного дела. Целью программы является:
- поддержка украинского бизнеса путем восстановления рабочих мест;
- развитие местного производства;
- обеспечение населения критически важными товарами и услугами.
К участию в проекте приглашаются предприниматели нескольких громад Киевской области. А именно:
- Белоцерковской;
- Тетиевской;
- Гостомельской.
Принять участие в программе могут микро- и малые предприятия, которые:
- имеют регистрацию на территории Украины;
- получили регистрацию не менее чем за один год до даты подачи заявки;
- принадлежат украинским гражданам;
- готовы создавать новые рабочие места.
Требования к предприятиям:
- для микро-предприятия с наличием менее 10 работников — обязаны создать по меньшей мере одно новое рабочее место;
- для малых предприятий с наличием более 10 работников — обязаны создать минимум три новых рабочих места.
Как зарегистрироваться для участия в программе
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить онлайн-форму на грантовом портале Международной организации по миграции. Для корректной работы сайта советуют регистрироваться с компьютера. Заявки будут принимать до 11 мая 2025 года.
Размер грантового финансирования:
- для микро-предприятий — до 7 тыс. евро;
- для малых предприятий — до 20 тыс. евро.
"Инициатива реализуется в рамках проекта "Жизнеспособность+: экономическая интеграция ВПЛ и пострадавших от войны", финансируемого Министерством экономического сотрудничества и развития Германии Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через Немецкий банк развития KfW", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что гуманитарная организация "Всемирная продовольственная программа ООН" оказывает помощь пострадавшим от ракетного удара. Выплаты доступны в одном из украинских городов.
Также мы рассказывали о том, что украинская молодежь может подать заявки на конкурс по мини-грантам от ЮНИСЕФ. В рамках программы можно получить 40 тыс. гривен.
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