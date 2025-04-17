Выплаты от Германии — кто из украинцев может получить 20 тыс. евро

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года украинцам доступна денежная помощь от Международной организации по миграции (IOM Ukraine) при финансовой поддержке Германии. Речь идет о возможности получить гранты для микро- и малого бизнеса в Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

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Как отмечают в Международной организации по миграции, грантовая помощь предусмотрена для развития собственного дела. Целью программы является:

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поддержка украинского бизнеса путем восстановления рабочих мест;

развитие местного производства;

обеспечение населения критически важными товарами и услугами.

К участию в проекте приглашаются предприниматели нескольких громад Киевской области. А именно:

Белоцерковской;

Тетиевской;

Гостомельской.

Громады, где действует программа. Источник: МОМ

Принять участие в программе могут микро- и малые предприятия, которые:

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имеют регистрацию на территории Украины;

получили регистрацию не менее чем за один год до даты подачи заявки;

принадлежат украинским гражданам;

готовы создавать новые рабочие места.

Требования к предприятиям:

для микро-предприятия с наличием менее 10 работников — обязаны создать по меньшей мере одно новое рабочее место;

для малых предприятий с наличием более 10 работников — обязаны создать минимум три новых рабочих места.

Как зарегистрироваться для участия в программе

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить онлайн-форму на грантовом портале Международной организации по миграции. Для корректной работы сайта советуют регистрироваться с компьютера. Заявки будут принимать до 11 мая 2025 года.

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Размер грантового финансирования:

для микро-предприятий — до 7 тыс. евро;

для малых предприятий — до 20 тыс. евро.

"Инициатива реализуется в рамках проекта "Жизнеспособность+: экономическая интеграция ВПЛ и пострадавших от войны", финансируемого Министерством экономического сотрудничества и развития Германии Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через Немецкий банк развития KfW", — говорится в сообщении.



Ранее мы сообщали о том, что гуманитарная организация "Всемирная продовольственная программа ООН" оказывает помощь пострадавшим от ракетного удара. Выплаты доступны в одном из украинских городов.

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Также мы рассказывали о том, что украинская молодежь может подать заявки на конкурс по мини-грантам от ЮНИСЕФ. В рамках программы можно получить 40 тыс. гривен.

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