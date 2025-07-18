Выплаты от Германии — как и где получить средства для лиц с инвалидностью от ASB

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине для лиц с инвалидностью доступна денежная помощь в рамках проекта от немецкой неправительственной организации "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB). Выплаты будут доступны только в одном из городов Полтавской области.

Об этом сообщает один из Департаментов социальной защиты населения в Facebook.

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Как отмечается, оформить денежную помощь до 29 августа 2025 года смогут некоторые жители г. Кременчуг.

Проект реализует немецкая неправительственная организация ASB при поддержке Министерства иностранных дел Германии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из числа лиц с инвалидностью и членов их семей, проживающих на постоянной основе в Кременчугской городской тергромаде.

Помощь окажут тем, кто в ней больше всего нуждается. При отборе в программе ASB будут применять критерии соответствия на наиболее уязвимые слои населения из числа ВПЛ:

в составе семьи есть один или несколько человек с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц (наличие подтверждающего документа об инвалидности);

проживание на постоянной основе в Кременчугской тергромаде с 24 февраля 2022 года и 2014 года (есть соответствующая справка).

Подать заявки могут те семьи, которые соответствуют социально-экономическим критериям уязвимости и имеют минимальный доход, также, если не получали выплаты ранее от ASB и других организаций в течение последних трех месяцев.

ASB. Источник: Горсовет Кременчуга

Где можно зарегистрироваться на помощь

Граждане, которые подпадают под требования, могут обращаться с документами по адресу: г. Кременчуг, ул. Маяковского, 9 (ул. Единения Украины, 9).

Регистрация продлится с 23 июля по 29 августа 2025 года (с 09:30 до 17:00).

Нужно иметь оригиналы документов на главу семьи:

идентификационный код;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справку ВПЛ.

На других членов домохозяйства:

свидетельство о рождении детей (для лиц до 18 лет);

идентификационный код (для лиц старше 18 лет);

Документы, которые могут подтвердить пребывание в сложном финансовом положении и есть определенный статус.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН начнет принимать заявки на денежную помощь на Днепропетровщине. Размер выплаты составляет 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

Также мы рассказывали, что в Донецкой области продолжается регистрация на денежные компенсации на приобретение твердого топлива. Размер соответствующей помощи не превысит 19,4 тыс. грн.