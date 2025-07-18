Виплати від Німеччини — як і де отримати кошти для осіб з інвалідністю від ASB

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для осіб з інвалідністю доступна грошова допомога в рамках проєкту від німецької неурядової організації "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB). Виплати будуть доступні лише в одному з міст Полтавської області.

Про це повідомляє один із Департаментів соціального захисту населення у Facebook.

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Як зазначається, оформити грошову допомогу до 29 серпня 2025 року зможуть деякі жителі м. Кременчук.

Проєкт реалізує німецька неурядова організація ASB за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з-поміж осіб з інвалідністю та членів їхніх родин, які проживають на постійній основі в Кременчуцькій міській тергромаді.

Допомогу нададуть тим, хто її найбільше потребує. Під час відбору до програми ASB застосовуватимуть критерії відповідності на найбільш вразливі верстви населення з-поміж ВПО:

у складі родини є одна або кілька осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб (наявність підтверджувального документа про інвалідність);

проживання на постійній основі в Кременчуцькій тергромаді з 24 лютого 2022 року та 2014 року (є відповідна довідка).

Подати заявки можуть ті родини, які відповідають соціально-економічним критеріям вразливості та мають мінімальний дохід, також, якщо не отримували виплати раніше від ASB та інших організацій протягом останніх трьох місяців.

ASB. Джерело: Міськрада Кременчука

Де можна зареєструватися на допомогу

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть звертатися з документами за адресою: м. Кременчук, вул. Маяковського, 9 (вул. Єднання України, 9).

Реєстрація триватиме з 23 липня до 29 серпня 2025 року (з 09:30 до 17:00).

Потрібно мати оригінали документів на голову родини:

ідентифікаційний код;

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідку ВПО.

На інших членів домогосподарства:

свідоцтво про народження дітей (для осіб до 18 років);

ідентифікаційний код (для осіб, старших за 18 років);

Документи, що можуть підтвердити про перебування у складному фінансовому становищі та є певний статус.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН почне приймати заявки на грошову допомогу на Дніпропетровщині. Розмір виплати становить 3,6 тис. грн протягом трьох місяців.

Також ми розповідали, що в Донецькій області триває реєстрація на грошові компенсації на придбання твердого палива. Розмір відповідної допомоги не перевищить 19,4 тис. грн.