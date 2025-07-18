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Головна Фінанси Німеччина виплатить допомогу особам з інвалідністю — деталі

Німеччина виплатить допомогу особам з інвалідністю — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 13:00
Виплати від Німеччини — як і де отримати кошти для осіб з інвалідністю від ASB
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для осіб з інвалідністю доступна грошова допомога в рамках проєкту від німецької неурядової організації "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB). Виплати будуть доступні лише в одному з міст Полтавської області.

Про це повідомляє один із Департаментів соціального захисту населення у Facebook.

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Де доступні виплати для осіб з інвалідністю

Як зазначається, оформити грошову допомогу до 29 серпня 2025 року зможуть деякі жителі м. Кременчук.

Проєкт реалізує німецька неурядова організація ASB за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з-поміж осіб з інвалідністю та членів їхніх родин, які проживають на постійній основі в Кременчуцькій міській тергромаді.

Допомогу нададуть тим, хто її найбільше потребує. Під час відбору до програми ASB застосовуватимуть критерії відповідності на найбільш вразливі верстви населення з-поміж ВПО:

  • у складі родини є одна або кілька осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб (наявність підтверджувального документа про інвалідність);
  • проживання на постійній основі в Кременчуцькій тергромаді з 24 лютого 2022 року та 2014 року (є відповідна довідка).

Подати заявки можуть ті родини, які відповідають соціально-економічним критеріям вразливості та мають мінімальний дохід, також, якщо не отримували виплати раніше від ASB та інших організацій протягом останніх трьох місяців.

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ASB. Джерело: Міськрада Кременчука

Де можна зареєструватися на допомогу

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть звертатися з документами за адресою: м. Кременчук, вул. Маяковського, 9 (вул. Єднання України, 9).

Реєстрація триватиме з 23 липня до 29 серпня 2025 року (з 09:30 до 17:00).

Потрібно мати оригінали документів на голову родини:

  • ідентифікаційний код;
  • паспорт або інші документи, що посвідчують особу;
  • довідку ВПО.

На інших членів домогосподарства:

  • свідоцтво про народження дітей (для осіб до 18 років);
  • ідентифікаційний код (для осіб, старших за 18 років);

Документи, що можуть підтвердити про перебування у складному фінансовому становищі та є певний статус.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН почне приймати заявки на грошову допомогу на Дніпропетровщині. Розмір виплати становить 3,6 тис. грн протягом трьох місяців. 

Також ми розповідали, що в Донецькій області триває реєстрація на грошові компенсації на придбання твердого палива. Розмір відповідної допомоги не перевищить 19,4 тис. грн

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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