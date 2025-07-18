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Головна Фінанси Фіндопомога від УВКБ ООН — як і де можна отримати 3,6 тис. грн

Фіндопомога від УВКБ ООН — як і де можна отримати 3,6 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 11:00
Виплати від УВКБ ООН — де можна буде подати заявку на допомогу у 3,6 тис. грн
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє реєстрацію на надання грошової допомоги у Дніпропетровській області. Виплати передбачені для тих громадян, хто був змушений залишати свої оселі через агресію РФ.

Про це йдеться у повідомленні представників УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми допомоги від УВКБ ООН 

Як зазначається, допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців буде доступною у Кривому Розі. Вона буде надана лише для двох категорій громадян, якщо не отримували фіндопомогу від організації за минулі три місяці. Виплати отримають:

  1. внутрішні переселенці з переміщенням не більш ніж шість місяців;
  2. біженці, які прибули з-за кордону після виїзду.

Серед вимог на право допомоги — скрутне фінансове становище: дохід не більш ніж 5,4 тис. грн на одну людину в родині.

Також треба мати такі критерії вразливості:

  • самотня матір чи батько, які виховують дітей до 18 років чи мають осіб похилого віку;
  • родина складається тільки з громадян похилого віку від 55 років;
  • домогосподарство з літніх людей, які виховують неповнолітніх дітей;
  • родина має осіб з інвалідністю чи важкими хворобами.

Йдеться про суму виплати у 10,8 тис. грн на кожну особу, що охоплять тримісячний період по 3,6 тис. грн.

Як отримати фіндопомогу у Кривому Розі

Зареєструватися на фіндопомогу у Кривому Розі можна буде лише в один день.

"21 липня 2025 року (тільки в цю дату — 1 день) в м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова 5, буде відкрито запис на реєстрацію на грошову допомогу від УВКБ ООН", — йдеться у повідомленні.

Консультація та запис на реєстрацію відбуватиметься в порядку живої черги. 

Під час консультації та запису обов'язково потрібно: 

  • перелічити всіх охочих на виплати;
  • мати ідентифікаційні коди та паспорти всіх людей, кого потрібно записати;
  • вказати родинні зв'язки;
  • мати статус ВПО за останні шість місяців.

Графік роботи на 21 липня: 09:30-15:00. 

Раніше ми писали, що у Миколаєві діє програма за фінпідтримки уряду Данії. В її рамках громадяни можуть отримати допомогу на розвиток бізнесу у розмірі 124 тис. грн

Також ми розповідали, що у Львівській області Український Червоний Хрест реалізовує грантову програму, яка також покликана підтримати підприємництво в регіоні. Учасники зможуть отримати до 100 тис. грн. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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