Виплати від УВКБ ООН — де можна буде подати заявку на допомогу у 3,6 тис. грн

Фіндопомога від УВКБ ООН — як і де можна отримати 3,6 тис. грн
Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє реєстрацію на надання грошової допомоги у Дніпропетровській області. Виплати передбачені для тих громадян, хто був змушений залишати свої оселі через агресію РФ.
Про це йдеться у повідомленні представників УВКБ ООН у Telegram.
Умови програми допомоги від УВКБ ООН
Як зазначається, допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців буде доступною у Кривому Розі. Вона буде надана лише для двох категорій громадян, якщо не отримували фіндопомогу від організації за минулі три місяці. Виплати отримають:
- внутрішні переселенці з переміщенням не більш ніж шість місяців;
- біженці, які прибули з-за кордону після виїзду.
Серед вимог на право допомоги — скрутне фінансове становище: дохід не більш ніж 5,4 тис. грн на одну людину в родині.
Також треба мати такі критерії вразливості:
- самотня матір чи батько, які виховують дітей до 18 років чи мають осіб похилого віку;
- родина складається тільки з громадян похилого віку від 55 років;
- домогосподарство з літніх людей, які виховують неповнолітніх дітей;
- родина має осіб з інвалідністю чи важкими хворобами.
Йдеться про суму виплати у 10,8 тис. грн на кожну особу, що охоплять тримісячний період по 3,6 тис. грн.
Як отримати фіндопомогу у Кривому Розі
Зареєструватися на фіндопомогу у Кривому Розі можна буде лише в один день.
"21 липня 2025 року (тільки в цю дату — 1 день) в м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова 5, буде відкрито запис на реєстрацію на грошову допомогу від УВКБ ООН", — йдеться у повідомленні.
Консультація та запис на реєстрацію відбуватиметься в порядку живої черги.
Під час консультації та запису обов'язково потрібно:
- перелічити всіх охочих на виплати;
- мати ідентифікаційні коди та паспорти всіх людей, кого потрібно записати;
- вказати родинні зв'язки;
- мати статус ВПО за останні шість місяців.
Графік роботи на 21 липня: 09:30-15:00.
Раніше ми писали, що у Миколаєві діє програма за фінпідтримки уряду Данії. В її рамках громадяни можуть отримати допомогу на розвиток бізнесу у розмірі 124 тис. грн.
Також ми розповідали, що у Львівській області Український Червоний Хрест реалізовує грантову програму, яка також покликана підтримати підприємництво в регіоні. Учасники зможуть отримати до 100 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!