Люди на улице в Нидерландах. Фото: УНИАН

Для украинцев в Нидерландах готовятся новые условия пребывания после истечения срока действия временной защиты ЕС 4 марта 2028 года. Части беженцев предложат трехлетний переходный документ, но специальные выплаты и медицинское страхование по отдельным правилам будут постепенно отменены. Изменения коснутся также проживания в центрах временного размещения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительство Нидерландов Rijksoverheid.

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Какой документ смогут получить украинцы

По окончании срока действия временной защиты правительство Нидерландов предусмотрело три основных варианта для украинцев:

добровольное возвращение в Украину при поддержке государства;

оформление обычного вида на жительство, в частности для работы или учебы;

получение специального переходного документа (transitiedocument) сроком на три года.

Последний вариант предназначен для тех, кто не планирует возвращаться домой, но не имеет оснований для получения другого вида на жительство. Документ позволит оставаться в стране ещё максимум три года после окончания срока действия временной защиты.

Для его получения необходимо будет соответствовать определенным условиям: иметь временную защиту, не представлять угрозы общественному порядку и отозвать текущее заявление о предоставлении убежища. Самостоятельно подавать заявление на переходный документ не нужно — с соответствующим предложением будет обращаться Иммиграционная и натурализационная служба Нидерландов (IND).

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В то же время правительство работает над отдельным видом на жительство для трудоустройства с адаптированными требованиями для украинцев. Это должно помочь тем, кто уже работает в стране, перейти на обычную систему разрешений.

Что будет с выплатами украинцам

После завершения срока действия временной защиты специальную помощь на проживание (leefgeld) планируют отменить. Сейчас её получают украинцы, которым не хватает собственного дохода для обеспечения базовых потребностей.

В дальнейшем будут действовать общие правила социальной поддержки. В частности, украинцы с переходным документом или обычным видом на жительство смогут обращаться за социальной помощью (bijstand), если у них не будет достаточного дохода и они будут соответствовать условиям её назначения.

То есть выплаты не просто прекратят без альтернативы: вместо специальной помощи украинцы смогут пользоваться общей системой социального обеспечения Нидерландов. Однако право на такие средства и их размер будут определяться в соответствии с общими требованиями.

Как изменится медицинское страхование

Отдельное медицинское страхование для украинцев также планируется постепенно отменить. После перехода на общую систему люди с переходным документом или другим видом на жительство должны будут самостоятельно оформить обычную медицинскую страховку.

Это означает, что украинцам придется платить страховые взносы и собственный риск (eigen risico) — часть медицинских расходов, которую по общим правилам человек покрывает самостоятельно. Для тех, кто нуждается в длительном уходе, может также предусмотреться дополнительный личный взнос.

Медицинская помощь останется доступной, но ее финансирование постепенно перейдет на общие условия, при которых страхование оплачивают сами жители страны.

Будут ли выселять украинцев из центров проживания

По окончании срока действия временной защиты правительство намерено постепенно переселить украинцев из центров временного размещения в обычное жилье. Речь идет об арендованных квартирах или домах, а также о собственном жилье.

В то же время быстрого выселения всех жильцов не планируется. Правительство признает, что найти доступную недвижимость будет сложно, особенно для людей с невысокими доходами. Кроме того, украинцы не будут получать автоматического преимущества при распределении социального жилья.

Поэтому центры временного проживания продолжат работать, а их количество будут сокращать постепенно — по мере того, как украинцы смогут найти собственное жилье и оплачивать аренду.

Когда вступят в силу новые правила

Европейскую временную защиту для украинцев продлили до 4 марта 2028 года включительно. Именно после этой даты Нидерланды планируют начать переход к новой системе пребывания и социальной поддержки.

В то же время предложенный механизм еще требует законодательного оформления. Правительство должно подготовить нормативные изменения, провести консультации и обеспечить переход государственных служб и муниципалитетов к новым правилам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители трех регионов Украины могут получить зимнюю денежную помощь в размере 19 400 гривен. Средства предусмотрены для уязвимых домохозяйств, соответствующих условиям программы. Выплата предоставляется один раз на одно домохозяйство.

Отдельную финансовую поддержку украинцам оказывает УВКБ ООН. Претендовать на 12 300 гривен могут отдельные категории переселенцев и людей, пострадавших от войны. Для получения средств необходимо соответствовать критериям программы и пройти проверку.