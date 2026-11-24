Люди на вулиці в Нідерландах. Фото: УНІАН

Українцям у Нідерландах готують нові умови перебування після завершення тимчасового захисту ЄС 4 березня 2028 року. Частині біженців запропонують трирічний перехідний документ, але спеціальні виплати та медичне страхування за окремими правилами поступово скасують. Зміни торкнуться також проживання у центрах тимчасового розміщення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на уряд Нідерландів Rijksoverheid.

Реклама

Який документ зможуть отримати українці

Після завершення тимчасового захисту уряд Нідерландів передбачив три основні варіанти для українців:

добровільне повернення в Україну за підтримки держави;

оформлення звичайного дозволу на проживання, зокрема для роботи або навчання;

отримання спеціального перехідного документа (transitiedocument) строком на три роки.

Останній варіант призначений для тих, хто не планує повертатися додому, але не має підстав для іншого дозволу на проживання. Документ дозволить залишатися в країні ще максимум три роки після завершення тимчасового захисту.

Для його отримання потрібно буде відповідати визначеним умовам: мати тимчасовий захист, не становити загрози громадському порядку та відкликати поточну заяву на притулок. Самостійно подавати заяву на перехідний документ не потрібно — з відповідною пропозицією звертатиметься Імміграційна та натуралізаційна служба Нідерландів (IND).

Читайте також:

Водночас уряд працює над окремим дозволом на проживання для працевлаштування з адаптованими вимогами для українців. Це має допомогти тим, хто вже працює в країні, перейти на звичайну систему дозволів.

Що буде з виплатами українцям

Після завершення тимчасового захисту спеціальну допомогу на проживання (leefgeld) планують скасувати. Наразі її отримують українці, яким не вистачає власного доходу для забезпечення базових потреб.

Надалі діятимуть загальні правила соціальної підтримки. Зокрема, українці з перехідним документом або звичайним дозволом на проживання зможуть звертатися по соціальну допомогу (bijstand), якщо не матимуть достатнього доходу та відповідатимуть умовам її призначення.

Тобто виплати не просто припинять без альтернативи: замість спеціальної допомоги українці зможуть користуватися загальною системою соціального забезпечення Нідерландів. Однак право на такі кошти та їхній розмір визначатимуть за загальними вимогами.

Як зміниться медичне страхування

Окреме медичне страхування для українців також планують поступово скасувати. Після переходу до загальної системи люди з перехідним документом або іншим дозволом на проживання повинні будуть самостійно оформити звичайну медичну страховку.

Це означає, що українцям доведеться сплачувати страхові внески та власний ризик (eigen risico) — частину медичних витрат, яку за загальними правилами людина покриває самостійно. Для тих, хто потребує тривалого догляду, можуть також передбачити додатковий особистий внесок.

Медична допомога залишатиметься доступною, але її фінансування поступово перейде на загальні умови, за якими страхування оплачують самі мешканці країни.

Чи виселятимуть українців із центрів проживання

Після завершення тимчасового захисту уряд хоче поступово перевести українців із центрів тимчасового розміщення у звичайне житло. Йдеться про орендовані квартири або будинки, а також власне житло.

Водночас швидкого виселення всіх мешканців не планують. Уряд визнає, що знайти доступну нерухомість буде складно, особливо для людей із невисокими доходами. Крім того, українці не отримуватимуть автоматичної переваги під час розподілу соціального житла.

Тому центри тимчасового проживання продовжать працювати, а їхню кількість скорочуватимуть поступово — у міру того, як українці зможуть знайти власне помешкання та оплачувати оренду.

Коли запрацюють нові правила

Європейський тимчасовий захист для українців продовжили до 4 березня 2028 року включно. Саме після цієї дати Нідерланди планують розпочати перехід до нової системи перебування та соціальної підтримки.

Водночас запропонований механізм ще потребує законодавчого оформлення. Уряд має підготувати нормативні зміни, провести консультації та забезпечити перехід державних служб і муніципалітетів до нових правил.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мешканці трьох регіонів України можуть отримати зимову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень. Кошти передбачені для вразливих домогосподарств, які відповідають умовам програми. Виплату надають один раз на одне домогосподарство.

Окрему фінансову підтримку українцям надає УВКБ ООН. Претендувати на 12 300 гривень можуть окремі категорії переселенців та людей, які постраждали через війну. Для отримання коштів потрібно відповідати критеріям програми та пройти перевірку.