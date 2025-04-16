Выплаты для украинок — кто имеет право на 50 тыс. грн от Нидерландов

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года украинские женщины могут принять участие в грантовом конкурсе от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине" при финансовой поддержке правительства Нидерландов. В рамках программы можно получить 50 тыс. грн на развитие собственного дела.

Об этом информирует пресс-служба фонда в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Условия грантового конкурса для женщин

Как отмечается, речь идет о грантовой поддержке развития бизнеса учениц учебных программ по женскому предпринимательству "Міст" от сообщества Ukrainian Women Entrepreneurs Hub.

Фонд "Женские возможности в Украине" обещает предоставить по 50 тыс. грн пяти участницам восьмой волны учебной программы.

Программа по обучению охватит четыре города:

Ивано-Франковск;

Киев;

Запорожье;

Черновцы.

Участницы должны представить свои бизнес-идеи в финале учебной программы. Среди них отберут лучших и предоставят гранты.

Принять участие в конкурсе могут:

женщины, у которых есть бизнес-идеи или собственное дело;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие матери;

женщины-ветераны, которые хотят открыть свой бизнес.

"Грант в размере 50 тыс. грн от фонда "Женские возможности в Украине" ожидает участницу учебной программы, которую U&WE HUB презентует уже на следующей неделе", — сообщают организаторы.

Объявление. Источник: БФ "Женские возможности в Украине"

Как женщинам присоединиться к программе

Учебная программа "Міст" для женщин стартует 23 апреля 2025 года. Для того, чтобы присоединиться к программе, нужно написать свой город в комментариях на странице благотворительного фонда "Женские возможности в Украине" в соцсети Facebook. После чего организаторы пришлют все детали.

"Міст" — это ваш первый шаг к реальному запуску собственного дела, знаний, поддержки менторов, новых знакомств и невероятного сообщества женщин, которые, как и вы, готовы действовать!" — говорится в сообщении.

Воплощение учебной программы состоится в рамках проекта "Развитие женщин-предпринимателей в Украине" при финансовой поддержке правительства Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году доступна выплата ежемесячной материальной помощи в рамках столичной программы "Турбота. Назустріч киянам". Ее могут получить люди с инвалидностью, дети-сироты и другие социально незащищенные слои населения.

Также мы писали, что у украинцев есть возможность подать заявки на многоцелевую денежную кризисную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.