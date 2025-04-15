Виплати від благодійників у 10,8 тис. грн — хто має право у 2025 році

Грошова купюра в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Право на захист" приймає заявки на кризову грошову допомогу від громадян, які постраждали через війну упродовж останнього місяця. Сума на кожного члена родини становить 10,8 тис. грн.

Про це йдеться на офіційному порталі фонду.

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Умови надання кризової грошової допомоги

Як зазначається, йдеться про надання багатоцільової грошової допомоги швидкого реагування через Благодійний фонд "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Відповідна допомога доступна для громадян, які протягом останніх 30 днів до часу звернення потрапили у певні складні обставини:

отримали поранення через обстріли, пошкоджено житло;

житло взагалі стало непридатним для проживання через військові дії;

родина не виїздила, однак коштів на прожиття не вистачає через втрату доходу у зв’язку з військовими діями;

виїхали з громад, де було оголошено обов'язкову евакуацію;

загинула чи померла близька людина;

член родини госпіталізований чи потребує лікування через військові дії;

інформацію про осіб фонду надала місцева влада.

Розмір виплат від благодійників

Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн на одну особу та передбачена на три місяці. Тобто кожен член родини зможе отримати по 10,8 тис. грн.

Усі надані дані під час реєстрації є конфіденційними і будуть занесені в базу даних УВКБ ООН. Надавши свої персональну інформацію, людина дасть згоду на передачу постачальнику фінансових послуг для отримання коштів.

Деталі можна уточнити за контактами:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (у будні 09:00–18:00);

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

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