Виплати для українок — хто має право на 50 тис. грн від Нідерландів

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року українські жінки можуть взяти участь у грантовому конкурсі від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні" за фінансової підтримки уряду Нідерландів. В рамках програми можна отримати 50 тис. грн на розвиток власної справи.

Про це інформує пресслужба фонду у Facebook.

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Умови грантового конкурсу для жінок

Як зазначається, йдеться про грантову підтримку розвитку бізнесу учениць навчальних програм з жіночого підприємництва "Міст" від спільноти Ukrainian Women Entrepreneurs Hub.

Фонд "Жіночі можливості в Україні" обіцяє надати по 50 тис. грн п'ятьом учасницям восьмої хвилі навчальної програми.

Програма з навчання охопить чотири міста:

Івано-Франківськ;

Київ;

Запоріжжя;

Чернівці.

Учасниці мають презентувати свої бізнес-ідеї у фіналі навчальної програми. Серед них відберуть найкращих та нададуть гранти.

Взяти участь у конкурсі можуть:

жінки, у яких є бізнес-ідеї або власна справа;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі матері;

жінки-ветеранки, які хочуть відкрити свій бізнес.

"Грант у розмірі 50 тис. грн від фонду "Жіночі можливості в Україні" очікує на учасницю навчальної програми, яку U&WE HUB презентує вже наступного тижня", — повідомляють організатори.

Оголошення. Джерело: БФ "Жіночі можливості в Україні"

Як жінкам долучитися до програми

Навчальна програма "Міст" для жінок стартує 23 квітня 2025 року. Для того щоб долучитися до програми, потрібно написати власне місто в коментарях на сторінці благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні" в соцмережі Facebook. Після чого організатори надішлють всі деталі.

"Міст" — це ваш перший крок до реального запуску власної справи, знань, підтримки менторів, нових знайомств та неймовірної спільноти жінок, які, як і ви, готові діяти!" — йдеться у повідомленні.

Втілення навчальної програми відбудеться в рамках проєкту "Розвиток жінок-підприємців в Україні" за фінансової підтримки уряду Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році доступна виплата щомісячної матеріальної допомоги в рамках столичної програми "Турбота. Назустріч киянам". Її можуть отримати люди з інвалідністю, діти-сироти та інші соціально незахищені верстви населення.

Також ми писали, що в українців є можливість подати заявки на багатоцільову грошову кризову допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.