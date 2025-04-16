Виплати для українок — хто має право на 50 тис. грн від Нідерландів

Нідерланди нададуть українкам по 50 тис. грн — деталі
У квітні 2025 року українські жінки можуть взяти участь у грантовому конкурсі від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні" за фінансової підтримки уряду Нідерландів. В рамках програми можна отримати 50 тис. грн на розвиток власної справи.
Про це інформує пресслужба фонду у Facebook.
Умови грантового конкурсу для жінок
Як зазначається, йдеться про грантову підтримку розвитку бізнесу учениць навчальних програм з жіночого підприємництва "Міст" від спільноти Ukrainian Women Entrepreneurs Hub.
Фонд "Жіночі можливості в Україні" обіцяє надати по 50 тис. грн п'ятьом учасницям восьмої хвилі навчальної програми.
Програма з навчання охопить чотири міста:
- Івано-Франківськ;
- Київ;
- Запоріжжя;
- Чернівці.
Учасниці мають презентувати свої бізнес-ідеї у фіналі навчальної програми. Серед них відберуть найкращих та нададуть гранти.
Взяти участь у конкурсі можуть:
- жінки, у яких є бізнес-ідеї або власна справа;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- одинокі матері;
- жінки-ветеранки, які хочуть відкрити свій бізнес.
"Грант у розмірі 50 тис. грн від фонду "Жіночі можливості в Україні" очікує на учасницю навчальної програми, яку U&WE HUB презентує вже наступного тижня", — повідомляють організатори.
Як жінкам долучитися до програми
Навчальна програма "Міст" для жінок стартує 23 квітня 2025 року. Для того щоб долучитися до програми, потрібно написати власне місто в коментарях на сторінці благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні" в соцмережі Facebook. Після чого організатори надішлють всі деталі.
"Міст" — це ваш перший крок до реального запуску власної справи, знань, підтримки менторів, нових знайомств та неймовірної спільноти жінок, які, як і ви, готові діяти!" — йдеться у повідомленні.
Втілення навчальної програми відбудеться в рамках проєкту "Розвиток жінок-підприємців в Україні" за фінансової підтримки уряду Нідерландів.
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Також ми писали, що в українців є можливість подати заявки на багатоцільову грошову кризову допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.
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