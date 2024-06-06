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Незнание английского языка — что грозит госслужащим

6 июня 2024 13:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — что грозит госслужащим за незнание английского
Школьная доска. Фото: depositphotos
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Реализация принятого Верховной Радой закона об официальном закреплении статуса английского как языка международного общения в Украине не будет угрожать увольнением государственных служащих. Однако будут существенные ограничения, ведь не смогут продвигаться по карьерной лестнице.

Об этом рассказали в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики ВРУ, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Угрозы для госслужащих за незнание английского

По словам заместителя главы профильного комитета Евгении Кравчук (фракция "Слуга народа"), если лицо давно работает на своем посту, то от него не потребуют показывать сертификат или не будут вынуждать проходить экзамен для сохранения должности.

Без английского языка станет невозможным карьерное продвижение.

Как известно, парламент принял закон №9432 о применении английского языка в Украине. Документ определяет категории государственных служащих, которые обязательно должны владеть английским:

  • категории А, главы местных государственных администраций, первые заместители и заместители (предоставлено два года после прекращения военного положения для подготовки);
  • категории Б и В, работники прокуратуры, Нацполиции (старшего и среднего руководящего состава), налоговые и таможенные органы (предоставлен срок в четыре года после войны на изучение английского для должности).

Применение английского языка в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде предоставить английскому статус языка международного общения в стране.

Документом предусматривается официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения, определение категорий должностей, кандидаты на занятие которых должны знать английский.

Также обязывает обязательное изучение английского в детских садах. В школах каждый ученик должен будет проходить государственную итоговую аттестацию по английскому языку. На изучение английского будут предоставлять материальную помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские государственные служащие могут начать получать надбавки за дополнительную нагрузку в международных проектах. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.

Также мы писали, в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" озвучили доходы работников. В среднем заработная плата одного члена правления составляет 2 млн гривен.

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Верховная Рада
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госслужащие
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