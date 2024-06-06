Робота в Україні — що загрожуватиме держслужбовцям за незнання англійської

Шкільна дошка. Фото: depositphotos

Реалізація ухваленого Верховною Радою закону про офіційне закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні не загрожуватиме звільненням державних службовців. Проте матимуть суттєві обмеження, адже не зможуть просуватися по кар'єрних сходах.

Про це розповіли у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Загрози для держслужбовців за незнання англійської

За словами заступниці голови профільного комітету Євгенії Кравчук (фракція "Слуга народу"), якщо особа давно працює на своїй посаді, то від неї не вимагатимуть показувати сертифікат чи не змушуватимуть проходити іспит для збереження посади. Без англійської мови стане неможливим кар'єрне просування.

Як відомо, парламент ухвалив закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає категорії державних службовців, які обов'язково повинні володіти англійською:

категорії А, голови місцевих державних адміністрацій, перші заступники та заступники (надано два роки після припинення воєнного стану для підготовки);

категорії Б і В, працівники прокуратури, Нацполіції (старшого і середнього керівного складу), податкові та митні органи (надано термін у чотири роки після війни на вивчення англійської для відповідної посади).

Застосування англійської мови в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в країні.

Документ передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування, визначення категорій посад, кандидати на зайняття яких мусять знати англійську.

Також зобов'язує обов’язкове вивчення англійської мови в дитячих садках. У у школах кожен учень муситиме проходити державну підсумкову атестацію з англійської. На вивчення англійської надаватимуть матеріальну допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські державні службовці можуть почати отримувати надбавки за додаткове навантаження у міжнародних проєктах. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання у Верховній Раді.

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