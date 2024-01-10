Робота в Україні — де можна заробляти 1 тисячу доларів

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

На українському ринку праці з'являються вакансії із заробітною платою в 1 тисячу доларів (близько 40 тис. гривень). Зокрема, роботодавці готові платити більше автомалярам та диспетчерам в логістиці.

Про це свідчить інформація одного з українських кадрових порталів.

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З огляду на дані профільного порталу, в країні, окрім галузі інформаційних технологій, є інші привабливі сфери у питанні оплати праці.

Так, в Україні високу зарплатню пропонують:

спеціалістам з нерухомості;

диспетчерам в логістиці;

автомалярам;

менеджерам з продажів;

операторам call-центрів.

Проте на такі вакансії роботодавці шукають досвідчених спеціалістів, які мають певні професійні навички.

Рієлтори

Спеціалістам, які займаються продажем чи орендою нерухомості, платять від 45 тис. грн. Основні вимоги — вміння проводити переговори та володіти мистецтвом переконання. Є можливість навчання, гнучкий графік. Зарплата залежить від активності працівника.

Автомаляри

Автомаляри у середньому можуть заробляти 40-60 тис. грн. Основна вимога — досвід роботи від двох років.

З-поміж обов'язків — фарбування, рихтування, зварювання авто, арматурні роботи, заміна деталей, аналіз пошкодження транспорту.

Диспетчери

Високі зарплати пропонують диспетчерам у сфері логістики, особливо тим, які працюють у закордонних компаніях. Від кандидатів вимагається знання англійської мови. Беруть навіть без досвіду, навчають.

Диспетчер займається пошуком вантажів для машин компанії, організовує процес перевезення та розв'язує певні логістичні проблеми водіїв компанії.

Оператори call-центрів

Оператори call-центрів можуть заробляти від 40 тис. грн за умови знання іноземних мов. Робота буває дистанційна. Проводять навчання та тренінги. Серед типових обов'язків — інформування та консультування клієнтів, зокрема про різноманітні акції, послуги компанії.

Менеджери із продажів

Менеджери із продажів можуть отримувати 60 тис. — 120 тис. грн. Серед обов'язків — розробка стратегії, тактики, цілей продажів, а також виконання планів із продажу, здійснення аналізу ринку та конкурентів.

Більше про зарплати

Нагадаємо, найкраща ситуація з відновлення ринку праці на Івано-Франківщині (183 відсотки від кількості, зафіксованої в лютому 2022 року), тобто вакансій удвічі більше, аніж до війни, найгірша — на Херсонщині (18 відсотків).

Раніше повідомлялося, у 2024 році компанії будуть змушені підвищити заробітну плату своїм працівникам. За прогнозом Національного банку України (НБУ), до такого кроку роботодавців штовхатиме один важливий фактор.