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Главная Финансы Валютные операции в Ощадбанке: новые правила и лимиты

Валютные операции в Ощадбанке: новые правила и лимиты

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 06:01
Ощадбанк уточнил, как изменились правила и лимиты на валютные операции в августе
Отделение банка, девушка с картой. Фото: Magnific, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года для клиентов государственного финансового учреждения "Ощадбанк" изменились правила осуществления валютных операций в рамках решения Национального банка Украины (НБУ) об ослаблении ограничений. Граждане получили более широкие возможности благодаря увеличенным лимитам.

О том, какие суммы теперь доступны для различных операций в банке, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Что нужно знать клиентам Ощадбанка об изменениях в валютной сфере

В конце лета Нацбанк принял решение о существенном ослаблении валютных ограничений: лимит на операции по приобретению безналичной валюты повысили в четыре раза, а на снятие наличных и расчеты за пределами страны с гривневых счетов — вдвое.

Как пояснили в НБУ, ключевой целью изменений является стремление оказать большую поддержку гражданам, вынужденно находящимся за рубежом, и обеспечить более широкие возможности гражданам в Украине.

Также в пакете валютной либерализации содержатся изменения для представителей бизнеса и финансового сектора.

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При этом речь идет именно об ослаблении, а не об отмене ограничений во время военного положения, поэтому для каждой операции лимиты будут разными, в зависимости от:

  • инструмента;
  • периода;
  • граничной суммы.

В связи с изменениями важно перед валютным переводом или оплатой в дальнейшем помнить об ограничениях, ведь ошибка может привести к тому, что банк заблокирует платеж, если операции не будут соответствовать установленным правилам.

Какие валютные лимиты действуют сейчас в Ощадбанке

В соответствии с изменениями, касающимися валютных операций, Национальный банк утвердил следующие лимиты:

  1. До 200 000 грн в месяц — для приобретения иностранной валюты в безналичной форме;
  2. До 200 000 грн в день — для снятия наличной валюты с валютных счетов в Украине и за ее пределами;
  3. До 200 000 грн — для осуществления расчетов за рубежом гривневыми картами;
  4. До 200 000 грн ежемесячно — для переводов в иностранной валюте со счета на счет (в частности, SWIFT-переводы);
  5. До 500 000 грн в месяц — для расчетов за аренду жилья за рубежом;
  6. До 140 000 грн ежемесячно — для снятия наличных за пределами страны с корпоративных платежных карт;
  7. До 400 000 грн в месяц — для расчетов за рубежом корпоративными картами, открытыми в национальной валюте.

"Смягчение валютных операций со стороны НБУ расширяет возможности для украинцев. Клиенты Ощадбанка уже могут воспользоваться обновлениями! Установите приложение "Мобильный Ощад" и совершайте выгодные операции в нужный момент", — подчеркнули в банке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в Ощадбанке открыть пенсионную карту. Также в банке перечислили типичные ошибки, из-за которых ПФУ может назначить меньшую сумму пенсии или вообще отказать в оформлении. В частности, непредставление справки о доходах до 2000 года может сократить пенсионную выплату на 10–20%.

Еще Новини.LIVE писали об усложненной процедуре обработки платежей в государственном Ощадбанке. Как правило, средства зачисляются не сразу, срок составляет от двух часов до трех суток. Деньги, находящиеся "в обработке", ни в коем случае нельзя трогать, чтобы сумма не пошла в долг.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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