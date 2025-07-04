Денежные компенсации за неиспользованные отпуска — кто имеет право и какие выплачивают суммы

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское трудовое законодательство позволяет работникам получать денежную компенсацию вместо отпусков в 2025 году. Известно, в каких случаях предусмотрена такая возможность и каковы особенности начисления средств за неиспользованный отдых в 2025 году.

Вопрос компенсаций за неиспользованный отпуск прописан в Кодексе законов о труде Украины (КЗоТ).

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В каких случаях работники вместо отдыха могут получить деньги

Статья 83 предусматривает, что выплата компенсаций может быть предоставлена только за ежегодные, а не за другие виды отпусков (в частности, социальный).

Начисление компенсаций возможно только для тех работников, которые имеют право на продленную продолжительность ежегодного основного отпуска или при наличии дополнительного.

В связи с этим граждане, которым предусмотрена только стандартная продолжительность отпуска (24 календарных дня), смогут претендовать на компенсации исключительно в случае увольнения.

Работникам могут выплатить компенсации вместо назначения ежегодных отпусков (основной/дополнительный) при условии продолжения работы (без увольнения) при следующих обстоятельствах:

работники использовали за год минимум 24 календарных дня ежегодного отпуска;

граждане проявили личную инициативу получить средства вместо отдыха (работодатель не имеет права отказать в этом);

работники являются совершеннолетними гражданами.

В частности, право на продленные отпуска имеют только некоторые категории работников:

педагогические, научные и научно-педагогические работники — 56 дней;

граждане, имеющие инвалидность третьей группы — 26 дней;

несовершеннолетние лица — 31 день;

работники, задействованные на вредных и тяжелых работах — дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней;

работники, задействованные на предприятиях с особым характером труда, в частности, с ненормированным рабочим временем — до семи дней;

государственные служащие — 30 дней.

Также на дополнительный отпуск имеют право аттестованные прокуроры, судьи, должностные лица органов местного самоуправления в рамках специальных законов.

Какие предусмотрены суммы компенсаций за неиспользованные отпуска

Согласно законодательным нормам, при определении суммы компенсаций за неиспользованные отпуска исчисляют среднюю заработную плату, исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев перед днем предоставления средств.

Например, если педагог имеет право на отпуск продолжительностью 56 дней, то может отдыхать 24 дня, а за остальные дни — взять деньги. В частности, таким правом пользуются работники приемных комиссий образовательных заведений, которые продолжают работать летом. Однако в случае увольнения им должны начислить денежную компенсацию за все 56 дней при условии отработки минимум десяти месяцев.

Что касается правил в период военного положения, то в это время отпуска также подпадают под соответствующие нормы по компенсациям, однако работодатели могут ограничить период отдыха 24 днями.

Напомним, в июле работодатели индексируют зарплату работников в Украине. Это стало возможным благодаря тому, что Индекс потребительских цен превысил порог индексации в 103%.

Также мы сообщали о том, что правительство изменило процедуру оплаты труда для госслужащих по классификации должностей. Там утвердили новые размеры доплат к их окладам за ранги.