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Головна Фінанси Відпустки військових — умови та що входить у виплати у 2025 році

Відпустки військових — умови та що входить у виплати у 2025 році

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Дата публікації: 24 червня 2025 14:30
Відпустки військовослужбовців у 2025 році – види, тривалість та розмір відпускних
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб /соцмережі
Ключові моменти Особливості видів відпусток для військовослужбовців Які виплати передбачені для військових під час відпустки

В рамках українського законодавства військовослужбовці можуть розраховувати на різні видів відпусток залежно від ситуацій у 2025 році. Переважна більшість з них передбачає збереження нарахування грошового забезпечення.

Це передбачено Законом №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Особливості видів відпусток для військовослужбовців

  • Основна щорічна відпустка в ЗСУ

На основну щорічну відпустку можуть розраховувати всі військові, виняток становлять лише ті, хто проходить базову службу. 

Термін основної відпустки залежить від вислуги років:

  • 30 календарних днів — до 10 років;
  • 35 днів — від 10 до 15 років;
  • 40 днів — від 15 до 20 років;
  • 45 днів — більш ніж 20 років.

У тривалість відпустки не зараховують час, витрачений на проїзд в межах країни до місця відпустки та назад (не більше двох діб в один кінець), святкові та неробочі дні.

Відпустку можна поділити на частини, одна з яких має становити щонайменше 15 днів.

  • Додаткова щорічна  відпустка

Надають тим військовим, які служать в умовах з підвищеним ризиком, інтенсивним навантаженням або за складних природних умов, тривалістю до 15 календарних днів.

  • Відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин 

У разі укладення шлюбу — до 10 календарних днів, у разі смерті близьких рідних або через тяжкий стан здоров'я — до 7 календарних днів, до 3 днів — щодо далеких рідних, у разі пожежі чи стихійного лиха, що торкнулося його родини — до 15 календарних днів, у разі інших випадків — до 3 днів.

  • Відпустка за знищену ворожу техніку 

Термін такої відпустки залежить від виду знищеної техніки й коливається від 1 до 5 днів. Зокрема, за знищення військового корабля чи літака — 5  днів, за зенітно-ракетний комплекс — 4 дні. Види техніки прописані в урядовій постанові.

  • Відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами

Право на відпустку мають тільки жінки, ВЛК вирішує, коли може виникнути таке право.

  • Відпустка для догляду за дитиною

Може надаватися одному з батьків, якщо обоє є військовими. Її  надають на трирічний період.

  • Відпустка після звільнення з полону

Надається додаткова відпустка у 90 календарних днів, яку не можна ділити на частини. 

  • Відпустка для лікування

Надається за висновком ВЛК через хворобу або поранення тривалістю у 30 днів, проте може становити 45 чи 60 днів за медичними показаннями.

Які виплати передбачені для військових під час відпустки

За правилами, на час основної відпустки зберігається грошове й матеріальне забезпечення, нараховується грошова допомога на оздоровлення, що дорівнює обсягу місячного грошового забезпечення. 

Мінімальний розмір грошового забезпечення у 2025 році становить 20,13 тис. грн. Сума залежить від звання, посади, вислуги років, інших факторів. 

Також передбачена компенсація за проїзд до місця проведення відпустки та назад в межах країни.

Відпускні мають бути виплачені військовим до початку відпустки. 

Щодо додаткової винагороди, то її виплачують тільки у разі направлення військового за кордон для проходження курсу реабілітації (є висновок ВЛК та безперервно перебуває на стаціонарному лікуванні). У разі тяжкого поранення надається 100 тис. грн додаткової винагороди, проте у разі поранення, травми, контузії, каліцтва середньої тяжкості чи легкої — додаткова винагорода не передбачена.

Раніше ми писали, що кому з військовослужбовців гарантують 90-денну відпустку. Таку тривалість можуть скасувати чи скоротити, а виплати будуть збережені у повному обсязі. 

Також повідомлялося, що в Україні удосконалили механізм грошового забезпечення для військових. Кожен з них має право самостійно вказати, кому саме мають нараховувати виплати у разі потрапляння у полон. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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